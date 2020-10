Nov avtomobil, poslušajte njegov zvok #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hyundai s posnetkom zvoka motorja in prvimi delnimi fotografijami napoveduje svoj novi športni avtomobil na osnovi modela i20. Na cestah bo prihodnje leto.

Nedavno smo se v Sloveniji vozili z dirkalnim avtomobilom hyundai i20 R5, ki je v rokah Roka Turka trenutno najhitrejši dirkalnik slovenskega državnega prvenstva v reliju. Tudi s svetovnega prvenstva poznamo še bistveno zmogljivejši dirkalnik WRC na osnovi istega hyundaia i20. Oba dirkalna avtomobila bosta zdaj dobila tudi svojo cestno različico športnega programa N. Prihodnje leto se bo i20 N pridružil že nekaj let znanemu večjemu bratu i30 N.

Oblikovno še bolj agresiven od ford fieste ST

Prve fotografije napovedujejo precej drzno zunanjost, ki presega dva tekmeca - to sta dinamično zelo športna ford fiesta ST in nekoliko bolj vsakodnevno uglajeni volkswagen polo GTI. Na fotografijah predstavljeni i20 N ima velike odprtine za hlajenje, zadnji spojler, zavorne čeljusti z oznako N, 18-palčna kolesa in že znano barvno kombinacijo iz svojega športnega programa.

Tehnične podrobnosti še niso znane. Avtomobil bo predvidoma poganjal 1,6-litrski bencinski turbo motor z močjo okrog 200 “konjev”, moč pa se bo na sprednji kolesi vsaj sprva prenašala le prek ročnega menjalnika.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai