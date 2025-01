Norveška je že dobro znana po svoji najhitrejšem prehodu k električnim avtomobilom, ki močno odstopa od ostalih evropskih držav. Letos so Norvežani kupili 114 tisoč novih električnih avtomobilov. To je predstavljalo 88,9 odstotka celotnega trga. Lani je ta delež znašal še 82,4 odstotka.

Skupaj s priključnimi hibridi (2,9 % trga) so avtomobili s priključnim kablom predstavljali več kot 90 odstotkov avtomobilskega trga novih vozil.

Leta 2020 je delež električnih vozil prvič presegel polovico trga (54 %) in je nato vsako leto rasel. To je bila posledica stabilne davčne politike, visokih cen klasičnih avtomobilov in tudi dejstva, da proizvajalci večinoma modelov s klasičnimi motorji sploh ne prodajajo več.

Delež električnih na cestah je 28,6-odstoten, še vedno pa je na cestah največ avtomobilov z dizelskim motorjem (36,1 %).

Vsak tretji registrirani avtomobil na Norveškem bo v letu ali dveh že električni. Foto: Elbilforeningen

Na norveških cestah še vedno največ dizlov

Zavoljo uspešne prodaje se delež električnih vozil na norveških cestah letno poveča za dve do tri odstotne točke. Leta 2020 je prvič presegel mejo 20 odstotkov, prihodnje leto bi lahko presegel 30 odstotkov.

Avtomobilska klasika zanimiva predvsem za podjetja “rent-a-car”

Zadnjih deset odstotkov trga novih vozil bodo Norvežani kljub temu težko popolnoma elektrificirali. Glavni kupec avtomobilov s klasičnimi motorji so predvsem podjetja za izposojo avtomobilov (“rent-a-car”), ki želijo ponujati tudi klasiko - predvsem za turiste, ki niso vajeni električnih vozil.

Norveška namreč po hitrosti elektrifikacije v Evropi močno izstopa - še najbližje so ji Danska (50 %), Švedska (34 %), Nizozemska (32 %), Finska, Malta in Belgija (vse po 28 %).

Delež polno električnih vozil na Kitajskem je letos 27 odstotkov, v ZDA komaj slabih devet odstotkov (8,9 %).

Tesla vodi, kitajske znamke že pri skoraj devetih odstotkih trga

Med avtomobilskimi znamkami je bila letos na Norveškem kljub padcu prodaje vodilna Tesla pred Volkswagnom in Toyoto. Med posameznimi modeli so prednjačili tesla model Y, tesla model 3, volvo EX30, volkswagen ID.4, toyota bZ4X, škoda enyaq, nissan ariya in volkswagen ID.3. Prodajne razlike med posameznimi modeli, kjer odstopata le obe tesli, so izjemno majhne. Med prvimi desetimi najbolje prodajanimi modeli le eden ni električni - to je bil hibridni toyota yaris.

Zanimivo dejstvo norveškega trga je tudi že skoraj devetodstotni (8,9 %) tržni delež kitajskih avtomobilskih znamk. Lani je bil delež 5,1-odstoten. Norveška, ki ni del Evropske unije, zanje ni vpeljala višjih uvoznih carin. MG je kot prva znamka kitajske električne avtomobile Norvežanom ponudil šele leta 2020.