Noro popoldne v Velenju: grmelo več kot 200 “američanov” #video

Prvič po letu 2019 so v Sloveniji spet organizirali veliko srečanje ljubiteljev ameriških vozil in ob velenjskem jezeru je bila zbrana množica avtomobilov zares navdušujoča. Več kot 200 se jih je pripeljalo in več kot očitno se subkultura ameriškega motorja V8 v Sloveniji razvija še naprej. Več o dogodku v Velenju v zgornjem videu.

Biti lastnik ameriškega avtomobila pomeni tudi izbrati svojevrsten življenjski slog. To je skupno mnogim lastnikom takih avtomobilov, ki so očitno v zadnjih letih iz ZDA v Slovenijo uvozili (ali pa do konca uredili) še mnogo več bolj ali manj starih lepotcev. Nemogoče je izbrati najlepšega ali najbolj vpadljivega, saj vsak med njimi prinaša svojo zgodbo. Enako kajpak velja tudi za lastnike.

“Komaj smo čakali, da se po letu 2019 lahko spet zberemo. Toda prizori in število zbranih nas je močno presenetilo. Vse se nam je poklopilo, od vremena do dobrega razpoloženja,” je pripovedal Iztok Melanšek iz AMTK Filand, ki je bil organizator dogodka.

Vsak med avtomobili je nekaj posebnega in tudi lastniki so zelo različni

Nasmeh Iztoka Melanška je pokazal veliko zadovoljstvo organizatorjev. Foto: Gregor Pavšič Kot je razvidno iz zgornjega videa, premoremo v Sloveniji več kot dvesto odlično urejenih ameriških lepotcev. Večina med zbranimi je imela seveda osemvaljni motor in sicer prostornine vsaj pet litrov. Videti je bilo mogoče dokaj znane kot tudi manj znane ameriške modele. Vse od športnih corvett do klasičnih mustangov, camarov, chargerjev, pa tudi velikih “pickupov”, dolgih kabrioletov in tudi kombijev. Vsak med njimi je nekaj posebnega, ne glede na znamko pa jim je bistvo predvsem način življenja in svobodnega dojemanja ceste.

“To so avtomobili, ki se jih ne splača imeti. Veliko porabijo, bencin pa je drag. Toda to so obenem avtomobili, ki jih moraš imeti. Veliko zadovoljstva nam dajo,” je še dodal Melanšek.

Nekaj fotografij z dogodka:

