Nočejo delovnih sobot: Bo Škoda gradila novo tovarno?

Škoda je uspešno prodajo fabie, octavie in superba nadgradila tudi z novima športnima terencema kodiaqom in karoqom. Foto: Gašper Pirman

Škoda je v zadnjih letih znatno povečala svojo ponudbo modelov in prodajo avtomobilov. Taka rast pa na drugi strani poslovne enačbe prinaša tudi nove izzive za vodstvo češke avtomobilske znamke, ki je del koncerna Volkswagen.

Škoda obljublja več služb, sindikati nočejo delovnih sobot

Osrednja Škodina tovarna v Mladi Boleslavi je ob obstoječem dogovoru z zaposlenimi na zgornji meji svojih proizvodnih kapacitet. Vsako leto tam izdelajo več kot pol milijona avtomobilov letno. Pri Škodi bi radi dodali nove izmene in delovnik razširili tudi na soboto.

To bi samo v Mladi Boleslavi zagotovilo 83 tisoč dodatnih izdelanih avtomobilov na leto. Sindikati zaposlenih so se temu uprli in ne podpirajo širitve delovnika, čeprav bi to po zagotovil vodstva Škode zagotovilo dodatnih tri tisoč služb.

Bodo morali celo graditi novo tovarno?

Ena izmed rešitev je iskanje tovarn znotraj koncerna, ki ne izpolnjujejo proizvodnih kapacitet ali pa celo gradnja nove tovarne izven Češke, so za Reuters razkrili viri znotraj tovarne. V kateri državi bi tovarno v tem primeru gradili, še ni znano. Do zdaj je veliko naložb prek avtomobilskih tovarn uspela pridobiti sosednja Slovaška.

Škodini avtomobili bolj dobičkonosni kot Volkswagnovi

Zaradi rastoče prodaje in poceni delovne sile (v primerjavi z Nemčijo) je Škoda v zadnjih letih z vsakim prodanim avtomobilom zaslužila več kot znamke Volkswagen, BMW in Audi. Brez širitve proizvodnje bi lahko Škoda do leta 2020 ostala z 360 tisoč manj prodanimi avtomobili. Do leta 2025 želijo Čehi svojo mrežo s trenutnih 100 povečati na 120 držav širom sveta.