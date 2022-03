Nista poceni, a sta posebna: prodali jih bodo kar 50 #foto

Več kot dve leti je že minilo od prvega razkritja električnega modela XC40 recharge in točno leto dni od prav tako električnega C40 recharge. Toda epidemija covid-19 je imela svoje načrte, potem pa so se lani pojavile še težave s polprevodniki, ki so prav tako botrovale h kasnejšemu prihodu obeh modelov na naša tla. Volvov dvojec se med seboj sicer razlikuje predvsem po zunanjem videzu in še to le pri zadku, kjer C40 z vse bolj moderno kupejevsko strešno linijo nagovarja za odtenek mlajše kupce. Oba sta na voljo v dveh pogonskih izvedenkah − P6 in P8 − ter imata na dnu vgrajeno baterijo z enako zmogljivostjo. Eden ima sicer malenkost daljši doseg, 444 proti 418 kilometrov, a v prvi vrsti gre za izvrstna električna avtomobila z obilico opreme, čemur pritrjujeta tudi ceni: za XC40 recharge od 63 tisoč evrov dalje in za modni C40 od 64 tisoč evrov dalje.

XC40 in C40 sta tesno povezana kompaktna športna terenca. Arhitekturo CMA si električna modela z oznako recharge delita tudi z modeli z motorji na notranje zgorevanje. Zaradi tega je seveda izkoristek v notranjosti slabši kot pri podobnih namenskih arhitekturah, a pri Volvu so znali potegniti kar se da največ iz svoje prilagodljive osnove. To se pozna tudi spredaj, pod pokrovom motorja, kjer imajo dodaten manjši prtljažnik (31 litrov). Slednjega nimajo niti nekateri namensko razviti električni avtomobili.

Podivjani P8 ...

Sprva smo sedli za volan XC40 z vgrajenim zmogljivejšim pogonom. P8, kot je kodna oznaka celotnega električnega pogona, poganjata dva elektromotorja s sistemsko močjo kar 300 kilovatov. Navor se ustavi pri 660 njutonmetrih, za izboljšane vozne lastnosti pa skrbi še štirikolesni pogon. Aerodinamično bolj učinkovit C40 ima po podatkih WLTP 444 kilometrov dosega, XC40 pa 418 kilometrov. Ta doseg prihaja iz baterije z zmogljivostjo 78 kilovatnih ur oziroma 75 kilovatnih ur neto. Gre za izreden stroj, ki pospeši od 0 do 100 kilometrov na uro v le 4,7 sekunde. Na cesti tako lahko osmeši različne športnike, vse to pa stori z lahkoto in praktično neslišno. Žal o realnem dosegu ne moremo podati ocene, saj smo prevozili premalo kilometrov in še to večinoma po avtocesti. Pri Volvu še pravijo, da se oba modela recharge lahko polnita z močjo do 150 kilovatov, a to le v idealnih razmerah. Toplotna črpalka naj bi bila na seznamu doplačilnih opcij, a ker je podrobni cenik še v pripravi, bi se lahko zgodilo, da jo bodo kasneje uvrstili tudi na seznam serijske opreme.

... a bistveno bolj splošno uporaben P6

Sedli smo tudi za volan bistveno bolj kultiviranega in vsakodnevno uporabnega XC40 P6. V tem primeru ima le en elektromotor na sprednji osi, zato tukaj ni opcije štirikolesnega pogona. Elektromotor ima 170 kilovatov in baterijo z neto zmogljivostjo 67 kilovatnih ur. To naj bi bilo dovolj za 400 kilometrov dosega oziroma pri XC40 za okoli 375 kilometrov. Zaradi manjše moči je vožnja vsekakor bolj prijetna in tudi primerna širšemu spektru kupcev. Pospešek je bolj umirjen, vožnja pa v resnici manj naporna, saj najmanjši pritisk na stopalko za plin ne dvigne hitrosti tako hitro, kot je to pri P8. Tam si za volanom hitro čez omejitev hitrosti, saj je skok kilometrov na uro hipen in občuten.

Razlika je očitna. XC40 ostaja družinsko usmerjeni SUV, medtem ko C40 nagovarja predvsem pare z majhnimi otroki. Foto: Gašper Pirman

Dvojni usmerjevalnik zraka poskrbi za večjo učinkovitost avtomobila. Foto: Gašper Pirman

Električna XC40 recharge in C40 recharge v notranjosti nimata klasičnih usnjenih dodatkov, enak pristop pa bo Volvo uporabil tudi pri vseh naslednjih električnih vozilih. Ker so pri Volvu napovedali, da bodo leta 2030 prodajali le še električna vozila, se torej klasično usnje umika iz celotne njihove ponudbe.



Za tak korak so se odločili zaradi etičnih pogledov in tudi problematike, ki jo čezmerna živinoreja predstavlja za količino toplogrednih plinov. Ta je kriva za kar 14 odstotkov vseh globalnih toplogrednih plinov, ki so posledica človeške aktivnosti.

C40 s svojo streho polarizira

XC40 ostaja zvest svojemu predhodniku, prostoren in všečno oblikovan športni terenec. Prvič ima na sprednji in zadnji osi nameščene drugačne dimenzije pnevmatik in večopravilno enoto poganja operacijski sistem Google. Oblikovno gledano je za slovenski trg veliko večja novost C40. V grobem gre za XC40, vendar z oblikovnimi potezami kupeja. Znižana strešna linija se strmo spusti proti zadku in nagovarja vse kupce, ki bodo v prihodnjih letih del manije za športnimi terenci. C40 ima nameščene nove žaromete, malenkost je spremenjen odbijač, in zadnji žarometi se zažirajo globoko v blatnika. Dva usmerjevalnika zraka za štiri odstotke izboljšata doseg pri večjih hitrostih, serijsko pa je opremljen s panoramsko streho.

Drugi električni model znamke je od XC40 recharge nižji za sedem centimetrov, a dolžina in širina ostajata praktično nespremenjeni. Zaradi strešne linije je na zadnji klopi za štiri centimetre manj prostora za glavo potnikov, prav tako je malenkost manjši prtljažni prostor. Tudi pri XC40 je zaradi električnega pogona prtljažnik nekoliko manjši − s 460 na 413 litrov.

Ne gre za poceni avtomobila

Prvi kilometri so pokazali, da sta tako XC40 kot tudi C40 z električnim pogonom pridobila svojo živahnost. Ker sta v primerjavi z običajnimi XC40 od tal oddaljena za 3,6 centimetra manj in je masa šeststo kilogramov večja (2.150 kilogramov), delujeta na cesti bolj dinamično. Tudi vzmetenje je nekoliko trše, zato je vsekakor vožnja manj udobna kot pri običajnem XC40. Gre pa po drugi strani za zelo specifičen model z zelo bogato opremo in izvrstnimi materiali. To pokaže tudi cena, saj se za različico P6 ta začne pri 63 tisoč evrih oziroma 64 tisoč evrih za C40 recharge. Ob izbiri pogona P8 z dvema elektromotorjema pa se cena dvigne na 73 oziroma na skoraj 76 tisoč evrov. Nadgradnja na drugi paket ultimate pa bo tem cenam dodala še okoli pet tisočakov. Kljub temu jih želijo pri uvozniku v letošnjem letu na slovenskem in hrvaškem trgu skupaj prodati vsaj 50.

V notranjosti je nova večopravilna enota z operacijskim sistemom Google. Naročnina je brezplačna štiri leta, po preteku te dobe bo treba na letni ravni za uporabo plačati nekaj deset evrov. Foto: Gašper Pirman

Spredaj ima tudi "frunk" s prostornino 31 litrov. Foto: Gašper Pirman

