Nissanovi veliki načrti: to nas čaka v tem desetletju #foto

Nissan je svoje napovedi podkrepil z razkritjem štirih konceptov, ki so sicer precej osupljivi, a vsaj za odtenek preveč futuristični. Foto: Nissan

Nissan se tako kot praktično vse avtomobilske znamke pripravlja na prihajajočo električno dobo. V prihodnjih petih letih bodo v razvoj električnih avtomobilov vložili več kot tri bilijone jenov (15,6 milijarde evrov), do konca tega desetletja pa na ceste poslali 23 elektrificiranih modelov (15 jih bo polno električnih).

Nissan ima z razvojem električnih avtomobilov že kar nekaj izkušenj. Poleg zimzelenega leafa se pripravljajo na lansiranje ariye, ki bo eden ključnih avtomobilov znamke v prihodnjih letih. A kot so razkrili danes ponoči, je to le začetek. Nissan bo v tem desetletju na ceste pripeljal številne zanimive tehnološko napredne električne modele. Kar 23 jih bo, od tega jih bo kar 15 polno električnih. Vsi bodo v prodajne salone zapeljali do konca fiskalnega leta 2030, ki se na Japonskem konča 31. marca 2031.

Večina jih bo na cestah že v prihodnjih petih letih

Kot so na veliki tiskovni konferenci danes ponoči povedali vodilni iz Nissana, bo dvajset električnih ali hibridnih modelov na ceste zapeljalo v prihodnjih petih letih. Električni modeli naj bi po izračunih do leta 2026 pri Nissanu imeli že kar 75-odstotni prodajni delež. Na domačem trgu bo ta delež nekoliko manjši, okoli 55 odstotkov, na Kitajskem pa še manjši, le 40-odstoten. Tudi v ZDA bo prehod na električne modele počasnejši, do konca fiskalnega leta 2030 (torej marca 2031) bo prodajni delež znotraj Nissana 40-odstoten.

Kot pravijo, bo vse skupaj podprto z nadaljnjim razvojem baterij. Litij-ionske baterije bodo sčasoma (do leta 2028) na voljo brez kobalta, kar bo znižalo stroške proizvodnje za 65 odstotkov. Takrat bodo prvi serijski električni avtomobili že na voljo z baterijami z elektrolitom v trdnem stanju (solid-state). A že od leta 2024 bodo pričeli s pilotnimi projekti v tovarni v Yokohami.

S pomočjo baterij z elektrolitom v trdnem stanju se bo čas polnjenja skrajšal za tretjino, hkrati pa se bo znatno znižala cena proizvodnje baterij (65 evrov na kilovatno uro, kasneje celo 55 evrov na kilovatno uro). Pri Nissanu verjamejo, da bodo tako lahko izenačili ceno električnega avtomobila in avtomobila na notranje zgorevanje.

