Nissan se pridružuje Toyoti in maha v slovo dizlom

Kupci osebnih vozil pri nissanu bodo za zdaj še lahko kupili avtomobil z vgrajenim dizelskim agregatom. Foto: Gašper Pirman

Zaradi slabše prodaje dizlov bodo zmanjševali število zaposlenih

Nissan bo v bližnji prihodnost še vedno prodajal dizelsko gnane avtomobile, toda pri razvoju se bodo usmerili na električni pogon. "Skupaj z drugimi proizvajalci in dobavitelji v industriji lahko vidimo progresiven padec dizlov, toda v bližnji prihodnosti ne pričakujemo nenadnega konca. Na tej točki bo moderen dizelski agregat za številne stranke ostal pomemben del in bo še naprej na voljo za vgradnjo v Nissanove modele. V Evropi, kjer je prodaja dizlov najbolj koncentrirana, nam bo elektrifikacija ob prenovi generacije dovolila počasen odhod dizlov iz potniških avtomobilov," je dejala tiskovna predstavnica znamke.

Vir znotraj podjetja je za Reuters pred časom potrdil, da bodo v največji britanski tovarni v Sunderlandu odpustili na stotine delavcev zaradi vse slabše prodaje dizelsko gnanih avtomobilov. V lanskem letu so na stari celini prodali 128.456 avtomobilov z vgrajenim dizelskim motorjem.

Za podoben korak so se odločili tudi pri Toyoti. Že marca so napovedali prekinitev prodaje dizelskih avtomobilov v Evropi do konca letošnjega leta. Drzna poteza, a delež dizlov pri prodaji novih avtomobilih je pri njih manjši kot deset odstotkov, zato bo ta prehod bistveno lažji. Še naprej bodo dizelski motorji na voljo pri modelih land cruiser, hilux in proace.

Mazda stavi na tehnologijo skyactiv-X, ki naj bi v svet bencinskih motorjev prinesla pravo malo revolucijo. Foto: Mazda

Upad prodaje dizelskih motorjev



Največji upad prodaje dizelskih vozil se je kljub temu zgodil prav v Veliki Britaniji (33 odstotkov), več kot 20-odstotni upad dizlov pa so zaznali tudi na Češkem, Finskem, v Nemčiji, na Irskem in v Sloveniji.



Pričakovano so veliko rast doživela alternativna vozila. Prodaja električnih avtomobilov je v prvem četrtletju narasla za 34 odstotkov, prodaja priključnih hibridov pa za 60 odstotkov.



V Evropi so letos v prvih treh mesecih prodali skoraj 70 tisoč električnih avtomobilov, poleg tega pa še 139 tisoč hibridnih avtomobilov.

Kmalu še Honda in Mazda?

Nissanu in Toyoti bi lahko kmalu sledili še Mazda in Honda. Japonski proizvajalci že od samega začetka niso najbolj naklonjeni tej tehnologiji, zato bi lahko po izbruhu afere dieselgate in omadeževanem slovesu dizlov tudi preostali v Evropi prenehali prodajati dizelsko gnane avtomobile.