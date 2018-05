Padec prodaje dizlov: Slovenci med rekorderji v Evropi

Kateri tip pogonskega goriva je pri novih avtomobilih najbolj priljubljen v Evropi? Povpraševanje narašča po bencinskih in upada po dizelskih avtomobilih. Foto: Reuters

V prvem četrtletju je skoraj 55 odstotkov vseh novih prodanih osebnih avtomobilov v Evropi poganjal bencin, delež novih avtomobilov z dizelskim motorjem pa je padel na slabih 38 odstotkov. Delež vozil z alternativnimi pogoni je narasel na 6,5 odstotka, med temi električni avtomobili predstavljajo 1,7 odstotka vseh prodanih novih avtomobilov, kažejo podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev (ACEA).

Evropejci v treh mesecih kupili 300 tisoč več bencinskih avtov kot lani

V prvem četrtletju so v Evropi prodali 17 odstotkov manj novih avtomobilov z dizelskim motorjem kot v enakem obdobju lani. Na drugi strani je prodaja avtomobilov z bencinskim motorjem narasla za 14,6 odstotka. V praksi to pomeni, da so Evropejci v prvih treh mesecih leta kupili 300 tisoč bencinskih avtov več kot lani.

Največjo rast prodaje bencinskih avtov so zaznali v Bolgariji, Grčiji in na Madžarskem, kjer se je rast gibala okrog 50 odstotkov. Prodaja bencinskih avtov je na Danskem in v Italiji celo upadla, komaj opazno rast prodaje so zaznali tudi v Veliki Britaniji.

Pri Boschu so pred kratkim napovedali tehnične rešitve za znova večjo priljubljenost dizelskih motorjev oziroma znatno zmanjšanje izpustov dušikovih oksidov NOx. Foto: Bosch

Prodaja električnih avtomobilov strmo raste, skupno pa ta vozila ohranjajo 1,7 odstotka vseh prodanih novih osebnih avtomobilov. Foto: Gregor Pavšič

Padec prodaje dizelskih motorjev

Največji padec prodaje dizelskih vozil se je kljub temu zgodil prav v Veliki Britaniji (33 odstotkov), več kot 20-odstotni upad dizlov pa so zaznali tudi na Češkem, Finskem, v Nemčiji, na Irskem in v Sloveniji.

Pričakovano so veliko rast doživela alternativna vozila. Prodaja električnih avtomobilov je v prvem četrtletju narasla za 34 odstotkov, prodaja priključnih hibridov pa za 60 odstotkov.

V Evropi so letos v prvih treh mesecih prodali skoraj 70 tisoč električnih avtomobilov, poleg tega pa še 139 tisoč hibridnih avtomobilov.

Slovenija v vrhu po upadu povpraševanja po dizlih in rasti prodaje alternativnih pogonov

Kot kažejo spodnji podatki ACEA, so podobne premike v prodajnih navadah kupcev zaznali tudi v Sloveniji. Prodaja novih dizelskih avtomobilov je padla za 23 odstotkov, prodaja avtomobilov z bencinskim motorjem pa je narasla za 36 odstotkov.

Podobno, kot je bila Slovenija po uradni prodajni statistiki v vrhu padca povpraševanja po dizelskih motorjih, je na drugi strani spadala med države z največjo rastjo prodaje alternativnih pogonskih virov. Prodaja takih avtomobilov je v prvem četrtletju pri slovenskih trgovcih narasla za več kot sto odstotkov.

