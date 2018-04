Rešitev za dizel? Bosch napovedal izjemen preboj.

Bosch je eden ključnih dobaviteljev avtomobilske industrije. Foto: Bosch

Podjetje Bosch je bilo na razvojni strani med ključnimi akterji Volkswagnove dizelske afere, ki je od septembra leta 2015 precej spremenila svet avtomobilske industrije. Večina tegob je padla prav na dizelski motor, ki sicer v primerjavi z bencinskimi občutno zmanjša izpust toplogrednih plinov, kot je CO2, zato pa so problematični majhni trdi delci in dušikovi oksidi (NOx).

Prednost dizelskega motorja so nižji izpusti CO2, težava pa je z izpusti NOx. Foto: Bosch Predsednik Boscha napovedal velik preboj

Pri Boschu zdaj napovedujejo, da so našli način za rešitev dizelske tehnologije. Če lahko danes motor z normativi Euro 6 v povprečju na kilometer v zrak spusti 168 miligramov NOx, leta 2020 pa bodo to mejo predpisi spustili na 120 miligramov, bi Boscheva rešitev izpust zmanjšala na vsega 13 miligramov NOx na prevoženi kilometer.

To je na letni tiskovni konferenci podjetja napovedal Volkmar Denner, predsednik Boscha. Tehničnih podrobnosti, kako bi lahko tak napredek dosegli, ni razkril. Skliceval se je na napredne tehnologije pri načinu vbrizga goriva, pretoka zraka v motor in upravljanja toplotne energije motorja. Denner dodaja, da so to dosegli z izboljšavo obstoječih tehnologij in da tak motor neposredno ne bi prinašal novih stroškov. Spremembe za manjši izpust NOx po njegovih besedah bistveno ne vplivajo na porabo goriva.

Bolje Boschev dizel kot "umazani" električni avto?

Tak avtomobil bi bil cenovno dostopen in bi še vedno nosil oznako vozila z nizko vrednostjo do okolja škodljivih izpustov. Denner je poudaril vlogo dizelskega motorja v avtomobilski industriji, ki bo po njegovem mnenju ostala zelo pomembna vse do velikoserijskega preboja električnih vozil.

"V tem primeru bi bilo bolje voziti naš dizelski motor kot električno vozilo, ki dobi energijo iz 'umazanih' virov," pravi prvi mož Boscha. Ker pa Nemci samostojno izdelujejo le komponente, in ne celotnih motorjev, bi lahko integracija novih sistemskih rešitev trajala še leta. Zato Boscheva napoved o izjemnem znižanju NOx v kratkem tudi še ne bo postala del serijske proizvodnje.