Nič več zastonj elektrike: konec raja ali začetek reda? #video

Danes bodo pri Elektru Ljubljana predstavili cenovni okvir polnjenj električnih avtomobilov na njihovih javnih polnilnicah. Postopno se tako tudi izven avtocestnega križa vpeljuje plačljiv sistem polnjenj, ki pa za zdaj ostaja v še vedno precej ugodnih cenovnih okvirjih. ''Elektrika na polnilnicah ne bo dražja kot pri polnjenju doma,'' je naši ekipi v spodnjem videu zatrdil Andrej Ribič, predsednik uprave Elektro Ljubljana. Cena bo sicer predvidoma odvisna od moči polnjenja.

Video – Predsednik Elektro Ljubljana o začetku obračunavanja polnilnic

Bo plačljiv sistem celo pomagal narediti red?

Ker so električni avtomobili danes še precej dragi, je bistveno cenejša pogonska energija za uporabnika tisto nadomestilo, ki pomaga upravičiti začetno višjo nakupno ceno avtomobila. Ob zadnji podražitvi bencina in dizla je razlika v primerjavi z elektriko še narasla. Javne polnilnice so bile do zdaj celo brezplačne, tudi ob začetem obračunavanju pa bodo očitno ostale precej ugodnejše od točenja klasičnih fosilnih goriv.

Plačljiv sistem bo na polnilnicah celo pomagal narediti red – električni avtomobili tam ne bodo ostali priklopljen v nedogled, tudi priključni hibridi pa se bodo posledično pogosteje polnili doma.

Pri Elektru Ljubljana so od leta 2010 zabeležili skupno skoraj 90.000 polnjenj, od tega samo lani več kot 42.000. V njihov vseslovenski sistem Gremo na elektriko je vključenih 118 polnilnic oziroma 229 polnilnih mest po vsej Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Polnjenje doma poveča strošek energije in omrežnine

Koliko lastnika električnega avtomobila stane polnjenje na domači polnilnici? To je v največji meri odvisno od izbranega ponudnika električne energije, saj so cene različne. Uporabniku se precej poveča predvsem količina porabljenih kilovatnih ur energije v nizki (nočni) tarifi.

To vpliva na strošek energije in tudi omrežnine, v skoraj neznatnem znesku pa še na dva od treh obveznih prispevkov za delovanje elektro omrežja. Temu lahko prištejemo še nekaj mesečnih evrov, če bi uporabnik naročil deset namesto sedem kilovatov polnilne moči.

Sredi aprila je postala plačljiva tudi ena izmed polnilnic z enosmernim tokom (DC) na Vranskem. To je polnilnica z močjo 32 kilovatov. Začetna cena je odvisna od moči polnjenja in sicer 0,0015 evra za kilovat moči. Pri optimalnem izkoristku je tako začetna cena 4,5 centa na minuto, temu pa nato dodamo še tri cente za vsako minuto polnjenja. Če bi v 20 minutah baterijo napolnili z 10 kilovatnimi urami energije, bi voznika to stalo približno 1,5 evra. Za doseg 100 kilometrov bi polnjenje v povprečju stalo dobra dva evra. Na omenjeni polnilnici so februarja in marca sicer zabeležili 88 polnjenj in skupno 1.300 kilovatnih ur prenesene električne energije.

Sto "domačih" kilometrov za približno 1,5 evra

Spodnji izračun stroška energije za električni avtomobil je zaradi spremenljiv dejavnikov – cena električne energije in poraba avtomobila – zgolj okviren. Pri porabi 17 kilovatnih ur energije na sto prevoženih kilometrov bi sto prevoženih kilometrov stalo okrog 1,5 evra. To je torej šestkrat manj kot pri povprečnem bencinskem avtomobilu.

Cena na 1 kWh Cena za 40 kWh Omrežnina NT 0,05 EUR 1,254 EUR El. energija NT 0,03 EUR * 1,2 EUR Prispevek za delovanje operaterja trga 0,00013 EUR 0,0052 EUR Prispevek za energetsko učinkovitost 0,00080 EUR 0,032 EUR Trošarine 0,00305 EUR 0,122 EUR SKUPAJ (+ DDV) 3,13 EUR Strošek na 100 km ** 1,4 EUR

* - Cene električne energije se med ponudniki močno razlikujejo. Najugodnejši ponuja v nizki tarifi elektriko za en cent (a na račun dražje elektrike podnevi), tisti dražji pa tudi po ceni pet centov na kWh. Strošek na sto kilometrov polnjenja doma je zato lahko tudi nižji od enega evra.

** - Pri porabi 18 kWh na sto kilometrov.

V mreži 26 hitrih polnilnic Sodo, v kateri so tudi Petrolove polnilnice, so lani opravili skupno 10.656 polnjenj, kar je 1.711 več kot predlani in 6.564 več kot leta 2016. Foto: PRIMA

Na polnilnicah Gremo na elektriko vsak dan skoraj 130 polnjenj

Danes bodo znani podrobnejši izračuni polnjenj na javnih polnilnicah okrog Ljubljane. Te cene bodo vplivale predvsem na tiste, ki v manjši meri baterijo polnijo doma. V prestolnici je polnjenje sicer že zdaj časovno omejeno na največ tri ure.

Pri Elektru Ljubljana so od leta 2010 zabeležili skupno skoraj 90.000 polnjenj, od tega samo lani več kot 42.000, so povedali za STA. V njihov vseslovenski sistem Gremo na elektriko je vključenih 118 polnilnic oziroma 229 polnilnih mest po vsej Sloveniji. V Ljubljani je najbolj obiskana polnilnica na Miklošičevi cesti, zunaj Ljubljane pa na njihovem območju polnilnica na Vrhniki, sicer pa v Citycentru Celje. Od januarja letos je bilo od skupno 14.088 opravljenih polnjenj 9.710 opravljenih v Ljubljani, v osrednjeslovenski regiji pa 4.378.

V mreži 26 hitrih polnilnic Sodo, v kateri so tudi Petrolove polnilnice, so lani opravili skupno 10.656 polnjenj, kar je 1.711 več kot predlani in 6.564 več kot leta 2016.

Od začetka leta 2016 do konca letošnjega marca je bilo na vseh hitrih polnilnicah mreže Sodo opravljenih skupno 31.754 polnjenj. Največ jih je bilo v tem obdobju opravljenih na avtocestnem počivališču Lopata jug (3.008), sledijo bencinski servis Ravne (2.715) ter avtocestni počivališči Lukovica jug in Lukovica sever (2.214 oziroma 2.211 polnjenj). Vsa tri avtocestna počivališča so na štajerski avtocesti, bencinski servis Ravne pa na Ravnah na Koroškem.

Kaj pa drugje po Sloveniji?



V Elektru Gorenjska so za STA pojasnili, da je uporaba njihovih polnilnic trenutno še brezplačna. Smernic glede načina plačevanja in časa uvedbe plačljivega polnjenja še niso dokončno izoblikovali, bo pa storitev polnjenja zagotovo postala plačljiva, so dodali.



Brezplačna je še vedno tudi uporaba polnilnic, s katerimi upravlja hčerinska družba Elektro Primorske E3. "Trenutno so še vedno raziskovalne in promocijske narave, ko pa bomo pridobili dovolj podatkov, bomo razvili poslovni model za trženje električnih polnilnic in posledično načrt za postavitev dodatnih enot," so pojasnili.



V družbi Dravske elektrarne Maribor so pojasnili, da v "naslednjem kratkoročnem obdobju" ne načrtujejo vzpostavitve plačljivega sistema polnjenja, v Elektru Maribor pa so zapisali le, da za uporabo polnilnic trenutno še ne zaračunavajo.