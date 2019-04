Nekoč "kantica", kaj pa ko zmanjka elektrike? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekoč smo ob avtocesti opažali pešce, ki so s kantico v roki nosili nekaj odrešilnih litrov bencina za svoj avtomobil. Kaj pa se zgodi s povsem električnimi avtomobili, če neprevidnemu vozniku v bateriji zmanjka električnih vatov?

Tovrstnih primerov je danes vsaj ob avtocestah manj, saj v tem primeru voznik kot pešec do bencinske črpalke in nazaj dobi tudi globo. Malokrat se zgodi, da bi morale vlečne službe peljati iztrošen električni avtomobil do najbližje polnilnice, tudi taki primeri pa niso povsem osamljeni.

Prikaz preostale energije naj bo v odstotkih in ne v okvirnem dosegu

Kot smo ugotovili že med primerjalnim testom PRIMA elektromobilnosti v Sloveniji, današnji električni avtomobili različno prikazujejo preostalo zalogo energije v bateriji. Nekateri – taka primera sta denimo volkswagen e-golf in renault zoe – prikazujeta le preostali doseg, ne pa odstotka napolnjenosti baterije. Ker je doseg vezan na režim vožnje, je to le okvirna ocena, pri odstotku pa voznik dobi precej bolj natančen podatek.

Električnih polnilnic je ob slovenskih avtocestah in regionalnih cestah relativno veliko, zato naj bi tudi do neprijetnih položajev, ko bi se baterija povsem izpraznila, prihajalo le v redkih primerih.

Energije čisto zares ne zmanjka, avtomobil si pušča nekaj rezerve

"Tudi ko nam 'zmanjka' elektrike, baterija še ni popolnoma prazna. To bi litij-ionsko baterijo uničilo. Vedno je v rezervi še nekaj energije," pravi Aleksander Stojanovič, tehnični inštruktor pri Hyundaiju v Sloveniji. Več o posameznih avtomobilih, iz ust strokovnjakov pri posameznih znamkah v Sloveniji, o tej tematiki v zgornjem videu.

Različni avtomobili imajo tudi različne varovalne sisteme. Načeloma velja, da avtomobil ob kritičnih količinah energije postopno ugaša tiste manj pomembne porabnike. Kot zadnjega izklopi še motor, a z več predhodnimi opozorili. V zadnji fazi ima voznik vsaj še za nekaj metrov energije, da avtomobil umakne s ceste. Napajanje v avtomobilu ostane, zato je mogoče pretakniti v nevtralno prestavo menjalnika in sploh začeti s polnjenjem.