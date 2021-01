Ni SUV: prvi mercedes v Sloveniji z oznako EQ

Ko smo avgusta 2019 prvič v živo pogledali drugi namenski električni model Mercedes-Benza, so bile obljube velike, pričakovanja pa še nekoliko večja. Do danes smo morali čakati, da smo prvič sedli v električnega mercedesa, a to ni bil EQC, temveč kombi EQV. Gre za premijski kombi za prevoz oseb, kjer je v ospredju kvaliteta potovanja, ki jo ponuja elektromotor z 70 kilovati (150 kilovatov v načinu overdrive) in litij-ionska baterija z neto zmogljivostjo 90 kilovatnih ur. V tujini bo zaradi strukture velikih mest povpraševanja več, pri nas pa bodo v letošnjem letu prodali največ deset EQV-jev z začetno ceno 77 tisoč evrov.

Zaradi izdatnih mer, površinsko velikega dna in obilice prostora so kombiji idealen partner električnega pogona. Pri Mercedesu so litij-ionske baterije vgradili na dno, med obe osi. Zaradi že prej omenjenih velikih mer so lahko namestili baterijski sklop s kar 100 kilovatnimi urami bruto oziroma 90 kilovatnih ur neto. Pri tem jim ni bilo treba posegati v potniški ali prtljažni prostor, ki ostaja nespremenjen.

Ker je električni pogon dimenzijsko bistveno manjši ter lažji, je bilo v nosu dovolj prostora za vgradnjo elektromotorja s 150 kilovati. Menjalnik s fiksnim prestavnim razmerjem skrbi za prenos navora izključno na sprednji kolesni par.

Velika baterija, razmeroma dolg doseg

Seveda, baterija s takšno kapaciteto v manjšem avtomobilu bi ponudila praktično skoraj dvakratnik dosega v EQV. Toda čeprav govorimo o potovalnem kombiju s 5.140 do 5.370 milimetri dolžine in z maso okoli 2.900 kilogramov, omogoča EQV tudi popotovanja izven mestnih središč. Doseg po merilnem ciklu WLTP znaša 360 kilometrov.

Na današnje mrzlo jutro, ko je bila zunanja temperatura pod ničlo in smo takoj ob zagonu ''navili'' ogrevanje in prižgali ogrevanje sedežev, je pri 65-odstotni napolnjenosti doseg pokazal 165 kilometrov. Če smo prižgali najvarčnejši program E+, ki omeji moč delovanja klimatske naprave, izklopili gretje sedežev in zmanjšali temperaturo, pa se je doseg približal številki 200 kilometrov.

Na merilnikih ni vrtljajev motorja, nadomešča jih prikaz kaj počne elektromotor. Foto: Gašper Pirman

Polnjenje na hitri polnilnici ima večji smisel

Seveda, tako kot vsako električno vozilo, potrebuje energijo, ki jo je najlažje pridobiti s pomočjo hitrih polnilnic DC. Na njih se bo EQV lahko polnil s 110 kilovati, v 15 minutah polnjenja pa se bo baterija napolnila za 100 kilometrov oziroma v 45 minutah do 80 odstotkov. Zaradi ogromne kapacitete baterije polnjenje na domači polnilnici ni najbolj elegantna rešitev, a je seveda mogoča.

Vožnja v tišini ima svoj čar

Resda smo prevozili le nekaj deset kilometrov, a vožnja v tišini, brez ropota dizelskega motorja in hipen navor imata svoj čar. Samodejno uravnavanje rekuperacije zavorne energije deluje več kot dobro in ni potrene po ročnem nastavljanju moči rekuperacije. Foto: Gašper Pirman Potovanje potnikov zadaj je s tem zagotovo bolj mirno, utrujenost na daljših poteh (ki jih EQV zaenkrat še ne omogoča brez vmesnega polnjenja) pa bo bistveno zmanjšana.

Kot so še poudarili pri Mercedesu, na baterijski paket nudijo osemletno garancijo ali sto tisoč prevoženih kilometrov, v tem času pa zagotavljajo, da kapaciteta baterije ne bo padla pod 70 odstotkov. Še zanimiv podatek, zaradi preproste montaže se lahko celoten baterijski paket zamenja kadarkoli, tudi po nekaj letih, ko bo na voljo izboljšana nova generacija baterije. Kupci, ki bi si želeli večji domet, se lahko odločijo za zamenjavo kadarkoli, pri kateremkoli uradnem serviserju.

A vse zgoraj opisane prednosti in lastnosti imajo svojo ceno. Zaradi nedavnih sprememb Eko sklada pri nakupu EQV-ja kupec ne more uveljaviti subvencije, cene pa se tako pričnejo pri 77 tisoč evrih. Za daljšo različico je potrebno doplačati dodatnega tisočaka, seznam dodatne opreme (tudi dvig maksimalne elektronsko omejene hitrosti s serijskih 140 na 160 kilometrov je potrebno doplačati) je skoraj neskončen in ceno zlahka dvigne nad sto tisočakov.

Nekaj drugačnih barv, a v grobem je potniška kabina enaka tisti iz običajnega razreda V. Foto: Gašper Pirman

Na voljo so štirje vozni profili - sport, comfort, eco in eco+. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

EQV je na voljo z osmimi sedeži, nekoliko bolj ''delavsko'' usmerjeni eVito pa ima opcijo devetih sedežev. Foto: Gašper Pirman