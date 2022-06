Ni SUV, a japonski "golf" še naprej ponuja veliko #foto

Toyota corolla je do zdaj prepričala že več kot 50 milijonov kupcev, in čeprav to ni športni terenec - tako vozilo v obliki corolle cross na cestah pričakujemo kmalu -, je Toyotin adut v enem najbolj tradicionalnih avtomobilskih razredov.

Foto: Toyota Toyota corolla je eden najbolje prodajanih posameznih avtomobilov vseh časov. Trenutno je že v svoji dvanajsti generaciji in po vsem svetu so jih od leta 1966 prodali več kot 50 milijonov. Vsaj v Evropi ima corolla, eden od japonskih predstavnikov v tako imenovanem "golfovem" razredu, zadnja leta ostro konkurenco, kar velja tudi za celotni segment avtomobilov, predvsem športnih terencev in križancev. Konkurenca je tudi interna, to sta predvsem yaris cross in prihajajoča corolla cross.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Pri Toyoti so corollo zdaj prenovili, ključne osvežitve pa so skrite pod karoserijo in vsaj navzven niso izrazite. Corolla je zadržala svojo prepoznavno obliko, medtem pa izboljšala predvsem delovanje pete generacije hibridnega pogona.

Corolla je še naprej na voljo s hibridnim pogonom na osnovi tako 1,8- kot dvolitrskega bencinskega motorja. Pri Toyoti obljubljajo boljšo odzivnost obeh motorjev in tudi nižje izpuste. Litij-ionska baterija je zdaj do 18 kilogramov lažja. Osnovni pogon ima moč 140 "konjev". Pospešek do sto kilometrov na uro znaša 9,2 sekunde, kar je 1,7 sekunde bolje kot prej. Pogon na osnovi dvolitrskega motorja ima 196 "konjev", pospešek do "stotice" pa so skrčili za pol sekunde na 7,5 sekunde. Pogona imata uradni izpust CO2 pri 102 oziroma 107 gramih na prevoženi kilometer.

Na cestah bo prenovljena corolla v začetku leta 2023

Medtem ko kupcem obljubljajo še lepše odzivni hibridni pogon, so nekoliko prilagodili tudi notranjost avtomobila. Osnovni zaslon zdaj meri 10,5 palca, od srednjih paketov opreme naprej bo avtomobil opremljen z 12,3-palčnim zaslonom. Med varnostnimi sistemi so tudi preprečevanje nenamernega pospeševanja pri nizkih hitrostih, avtomobil odreagira, kadar bi želeli v križišču sekati pot nasproti prihajajočemu vozilu, prav tako opozori pred odpiranjem vrat, ki preseka pot od zadaj bližajočim se kolesarjem in podobno.

Prenovljeno corollo sicer lahko na cestah pričakujemo v začetku prihodnjega leta. V Evropi ne bo na voljo "ameriška" corolla GR, zato pa bodo kupci lahko še naprej izbrali corollo v različici GR sport. To različico so predstavili predlani in jih prodali okrog 20 tisoč.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Corolla tudi kot karavan:

Foto: Toyota