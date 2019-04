Neverjetno: iz "totalke" izdelali izjemen avto #foto

Karoserija je bila na določenih delih povsem uničena

Zarjavelo lancio brez številnih delov, ki jo je na določenih delih rja povsem uničila, so našli v ZDA. Desetletja dežja, sonca in drugih dejavnikov je pustilo svoje posledice. Najbolj so bili prizadeti dno avtomobila, pragovi, dno vrat in tunel menjalnika. Čeprav bi marsikdo takšno osnovo preprosto odpisal, so pri podjetju Thornley Kelham v njej videli izziv.

Z bogatim znanjem obnavljanja klasičnih avtomobilov in izkušnjami so poskrbeli za ponovno vstajenje avta - aurelia B20 GT je zdaj prava paša za oči.

Obnova karoserije je trajala dve leti in pol

Kot je marsikomu že jasno, obnova ni bila preprosta. Karoserijo so morali ojačati, izdelati nove kose iz kovine in skoraj v celoti nadomestiti dno avtomobila z ročno izdelanimi kosi. Po dveh letih in pol so avto pobarvali v bež barvo, kakršno je imel prvotni primerek, ko je prišel iz tovarne.

V notranjosti so namestili posebne reli sedeže, v skladu s takratnimi dirkaškimi nadgradnjami pa so namestili še prestavno ročico, zračnik in dvojna uplinjača proizvajalca Nardi. Dodatno so namestili še platišča Borrani.

Zdaj se bodo z lancio udeležili slovitega relija Mille Miglia, podjetje Thornley Kelham pa bo na dogodek poslalo še ekipo za pomoč vozniku v primeru težav.

Karoserija je bila v zelo slabem stanju. Foto: Thornley Kelham

