Neverjetna skala na cesti, postala bo turistična atrakcija #foto

Velikanska skala se je privalila in uničila cesto avtocesto 145 med Cortezom in Telluridom. S hriba nad cesto sta se privalili celo dve skali, a manjšo so lahko uničili in okrog večje zgradili začasni makadamski obvoz. Velikanska skala je visoka okrog osem in široka okrog 15 metrov.

Skala bo postala turistična atrakcija

Guverner zvezne države Kolorado Jared Polis bo namesto miniranja raje naročil gradnjo stalnega obvoza okrog skale. To jim bo namreč prihranilo okrog 200 tisoč dolarjev denarja. Celotna dela bodo po Polisovi oceni stala okrog 1,3 milijona dolarjev.

Skalo bodo raje ohranili in jo predstavili kot turistično znamenitost, ki bo obenem ostala naravni spomenik. Predvidoma jo bodo poimenovali Memorial Rock, za zdaj pa še ni znan terminski načrt odprtja tako obvoza. Medtem so nad cesto že očistili greben in tako zmanjšali nevarnost, da bi na cesto priletela še kakšna večja skala.

