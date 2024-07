Neuradno: športni sedeži Recaro so tik pred stečajem

Sinonim za notranjo opremo najrazličnejših športnih avtomobilov so bili zadnja desetletja Recarovi sedeži. Podjetje iz Nemčije pa se je očitno znašlo v resnih poslovnih težavah. Na sodišču v nemškem Esslingnu, ki se nahaja blizu sedeža podjetja, so Recarovi predstavniki začeli stečajni postopek.

Po poročanju britanskega Autocara ga bodo lahko izvajali samostojno. Avtomobilski del Recara so pred štirimi leti sicer prevzeli zasebni investitorji. Del podjetja, ki se dotika otroških sedežev in sedežev za aviacijo, ni del stečajnega postopka.

Nekoč so izdelovali karoserije, samo za Porsche so jih izdelali deset tisoč

Podjetje Recaro so ustanovili leta 1906 v Nemčiji. Njegov začetnik je bil Wilheim Reutter, podjetje pa se je sprva imenovalo Stuttgarter Carosserie und Radfabrik.

Najprej so bili proizvajalci karoserij za avtobuse in druga vozila. Dobavljali so jih za različne modele Mercedesa, Volkswagna in Porscheja (tudi za model 356). V šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se specializirali za razvoj visokotehnoloških sedežev, ki so jih najprej dobavljali za porsche 911 v letu 1965.

Izdelali so prvi enodelni školjkasti sedež za vsakodnevno rabo

To se je zgodilo v trenutku, ko so za Porsche izdelali že deset tisočo karoserijo in je Porsche prevzel njihovo proizvodnjo karoserij. Ostanek proizvodnje so pri Recaru nato usmerili v razvoj avtomobilskih sedežev.

Recaro je prav tako znan po svojih inovacijah, ki vključujejo prvi enodelni školjkasti sedež, ki je bil dovoljen za uporabo na cestah. V vzglavnike so med prvimi integrirali zvočnike in podobno. So tudi proizvajalec otroških sedežev.

Iz Recara napovedi o stečaju za zdaj uradno še niso komentirali.