Terjatve do Gratela in T-2 je imela že Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki je v sklopu sanacije bank na podlagi treh kreditnih pogodb prevzela od NLB. Slovenski državni holding (SDH) je terjatve prevzel na podlagi pripojitve DUTB.

SDH je v predlogu za stečaj navedel večmilijonske zapadle in neplačane terjatve do Gratela, ki so konec februarja znašale 15,6 milijona evrov, če upoštevamo zavarovanja iz sklepa o izvršbi v postopku pred kranjskim okrožnim sodiščem, oziroma 10,8 milijona evrov, če bi bila vrednost zavarovanj nič evrov.

Gratel je oporekal tako višini kot utemeljenosti terjatve in kot protiargument navedel tudi pravni interes SDH pri vodenju stečaja. Vendar sodišče argumentom ni sledilo.

Na naroku je bilo tudi govora o sposobnosti poplačila terjatve na podlagi podatkov o poslovanju Gratela. V SDH so poudarjali, da predloženi podatki o poslovanju Gratela za leti 2022 in 2023, ki naj bi dokazali zadosten denarni tok, niso revidirani ter ne predstavljajo dokaza solventnosti oziroma trajnejše likvidnosti. Sodišče je tem argumentom upnika pritrdilo.

Za upravitelja v stečajnem postopku je bil imenovan Rok Felicijan Pristovšek.

To je že drugo podjetje v lasti podjetnika Jurija Krča, za katero so vložili predlog za stečaj. Spomnimo, SDH je že aprila vložil predlog za stečaj telekomunikacijskega operaterja T-2, ki je najpomembnejše Krčevo podjetje, obvladuje pa ga predvsem prek podjetja Garnol.

Prvi narok za začetek stečajnega postopka bi moral na ljubljanskem okrožnem sodišču potekati 22. maja, a je bil zaradi bolezni sodnice odpovedan. Kot pojasnjujejo v T-2, so jim s sodišča sporočili, da je novi narok razpisan za 20. junij.

Pravni zastopniki Gratela so na tokratnem naroku trdili, da je predlog SDH za stečaj zloraba instituta in oblika pritiska na postopke za T-2. Oponesli so tudi, da je Žiga Debeljak kor predsednik uprave SDH v konfliktu interesov kot nadzornik Telekoma Slovenije, tekmeca T-2.

Stečaj T-2 predlagali že aprila



V jedru spora je po navedbah medijev za 120 milijonov evrov posojil, ki jih je T-2 pred več kot desetletjem od državnih bank dobil za izgradnjo optičnega omrežja. V T-2 vztrajajo, da velikega deleža tega denarja nikoli niso prejeli na račun, temveč je izginil neznano kam. Družba sicer v bilancah izkazuje za dobrih 50 milijonov evrov obveznosti do države, ki jih izpodbija na sodišču, v SDH pa vztrajajo, da mora družba poplačati celoten dolg.

V T-2 prav tako trdijo, da so posojilo zavarovali s telekomunikacijsko opremo, ki po skoraj dveh desetletjih zdaj ni vredna praktično nič. A kot je razvidno iz javno dostopne sodbe, danes zastarela oprema ni bila edino sredstvo zavarovanja sindiciranega posojila, kot vseskozi javno zatrjujejo v T-2, temveč so posojilo zavarovali tudi z zastavo optičnega omrežja T-2 v Ljubljani, Kranju in Murski Soboti, z licencami in hipotekami na določenih nepremičninah v lasti T-2.



T-2 kljub temu vztraja, da so zavarovanja veljavno ustanovili samo na posamičnih predmetih zastave in ne na omrežju.

Prav tako je T-2 SDH med drugim očital, da zlorablja institut stečaja. Ta zlorabo zanika in odgovarja, da zgolj izvajajo aktivnosti izterjave plačila terjatev, ki so jim na voljo. Dodajajo, da je bila njihova terjatev v postopku prisilne poravnave nad T-2 več kot prepolovljena, kljub temu pa znaša vsaj 65 milijonov evrov.Tokratni predlog za stečaj T-2 nikakor ni prvi, a je podjetju do zdaj vedno uspelo prepričati sodišče, da stečaja ni bilo, ali pa so ga ustavili.