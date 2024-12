Recaro rešili pred bankrotom, a prihaja pomembna sprememba

Recaro, podjetje z lastnim razvojem in proizvodnjo sedežev, je julija razglasilo resne poslovne težave in prenehalo z delom v tovarni v Nemčiji. Podjetje je imelo svoje začetke že davnega leta 1906, pozneje pa so se specializirali predvsem za razvoj sedežev višjega razreda. Tako so v šestdesetih letih začeli izdelovati sedeže za Porsche, pozneje so sedeže med drugim izdelali tudi za Lufthanso. Kljub slavi in prepoznavnosti pa so se letos nad Recaro zgrnili povsem črni oblaki.

Proizvodnja sedežev iz Nemčije v Italijo

Njihovi sedeži se bodo na trg vrnili že prihodnji mesec, to pa je zasluga dogovora med Recarom in italijanskim podjetjem Proma Group. Gre za proizvajalca različnih avtomobilskih komponent, struktur sedežev, delov karoserij in podvozja. Na treh celinah za Proma Group v 25 tovarnah dela okrog pet tisoč ljudi. Po sklenitvi investicije v Recaro bodo proizvodnjo sedežev iz Nemčije preselili v Italijo, za potrebe enostavnejšega prenosa lastništva in proizvodnje pa bodo ohranil del Recarovih zaposlenih ljudi.

Poleg Recara se je v podobnih težavah znašlo tudi podjetje BBS, znani proizvajalec platišč.