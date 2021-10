Neuradno: slovo za zadnji poceni družinski karavan?

Novo generacijo bo očitno dočakala le klasična kombilimuzinska fabia. Foto: Gašper Pirman Škoda je letos predstavila novo generacijo fabie, za katero so še naprej napovedali tudi karavansko izvedbo combi. Karavanska fabia je bila do zdaj priljubljena izbira za družine, ki so iskale cenejši karavanski avtomobil. Kljub potrjeni naslednici pa nove fabie combi na ceste morda ne bo. Takšna naj bi bila vsebina pisma, ki so ga od uprave prejeli Škodini zaposleni, je poročala češka tiskovna agencija (ČTK).

"Skrajno ostri emisijski standardi Euro 7 so dramatično pospešili prehod k elektromobilnosti. Zato ne potrebujemo le več električnih avtomobilov, temveč moramo prej od načrtovanega končati tudi proizvodnjo nekaterih vozil s klasičnim motorjem na notranje izgorevanje. Zato smo se posledično odločili, da bomo investirali v prihodnost in se poslovili od klasičnih modelov, kot je škoda fabia combi," so češki mediji povzemali vsebino Škodinega internega pisma.

Še zadnji poceni družinski karavan? Tudi nizkocenovna Dacia nima klasičnega poceni karavana, temveč sedemsedežnega jogggerja v izvedbi križanca. Foto: Dacia

V tem avtomobilskem razredu so karavanski avtomobili sicer že skoraj izginili, in to predvsem po zaslugi bolj priljubljenih križancev in majhnih športnih terencev. Pri Škodi je karavanska izvedba combi vendarle predstavljala tretjino celotne prodaje fabie in zato se je zdela prihodnost tega karavana vendarle še svetla. Prihodnje leto bi ga morali začeti izdelovati v Škodini tovarni v Kvasinyju.

Škoda sicer še izdeluje fabio combi prejšnje generacije. V Sloveniji z motorjem 1.0 TSI in solidno opremo stane okrog 15 tisoč evrov.