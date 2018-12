Neslavni konec: Bankrot vozila za absolutni rekord

Obstoječi hitrostni rekord na kopnem so postavili leta 1997, ko je Andy Green vozil Thrusta SSC s hitrostjo 1.227 kilometrov na uro (763 milj na uro). Bloodhound je želel prestopiti mejo tisoč milj na uro (1.609 km/h).

V Južni Afriki je bilo že vse nared

Za volanom bi bil spet Green, rekord pa so želeli konec prihodnjega leta začeti postavljati na izsušenem jezeru Hakseen Pan v Južni Afriki. Tam so za rekord postavili 18 kilometrov dolgo in 1,5 kilometra široko stezo.

Toda opravili so le nekaj testiranj, vozili z najvišjo hitrostjo do 320 kilometrov na uro in ves ta čas iskali dodatna sredstva pokroviteljev ni. Ker jih ni bilo, nazadnje so potrebovali dodatnih 28 milijonov evrov, je Bloodhound uradno bankrotiral.

Bloodhound SSC je poganjal reaktivni motor EJ200 iz vojaškega lovca eurojet typhoon, dodali pa so mu še lasten raketni pogon.

Po besedah Greena bodo celotno vozilo zdaj prodajali za ceno rabljenega ferrarija, to za za slabih 300 tisoč evrov, je poročal BBC.