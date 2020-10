Več kot 500 km/h: to je najhitrejši avto na svetu #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški SSC je v Nevadi zaprl cesto in tam postavil nov avtomobilski hitrostni rekord. S superšportnikom tuataro so v obe smeri tega odseka drveli s povprečno hitrostjo več kot 500 kilometrov na uro.

Družba Shelby SuperCars (SCC) je nosilec novega hitrostnega rekorda za "serijske" in cestno legalne avtomobile. V ameriški Nevadi so zaprli odsek dolge ravne ceste, kjer je rekord leta 2017 postavil tudi prejšnji lastnik - švedski Koenigsegg z agero RS (povprečje 447 kilometrov na uro, najvišja hitrost 457 kilometrov na uro).

Ob tej hitrosti bi potniška letala že zdavnaj vzletela

SSC tuataro poganja 5,9-litrski motor V8, ki ob uporabi goriva E85 zmore kar 1.750 "konjev". Foto: SSC Za volanom je sedel britanski dirkač Oliver Webb. V eno smer je dosegel hitrost 484,53 kilometra na uro, ob vrnitvi pa neverjetnih 532 kilometrov na uro. Povprečje rekordne vožnje v obe smeri, kar je tudi pogoj za rekord, je znašalo 508 kilometrov na uro. Webb je poročal, da tuatare še ni pognal do skrajnih zmogljivosti in da so mu nadaljnje pospeševanje onemogočili močni bočni vetrovi.

Samo za primerjavo - orjaško potniško letalo, kot je boeing 747, vzleti pri hitrosti okrog 290 kilometrov na uro, nekdanji nadzvočni concorde pa pri 360 kilometrih na uro.

Video: tako je bila videti rekordna vožnja