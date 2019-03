Ni še konec rekordov v Planici: Slovenec s snežnim kolesom po doskočišču s skoraj 129 km/h! #video

Oglejte si posnetek spusta in ne pozabite prižgati zvočnikov (video: GoPro):

Za uvod v nedeljsko planiško jutro

Profesor športne vzgoje in izkušeni mojster na BMX-kolesu Miha Glavič je podvig, ki ga je opisal s pridevnikom 'brutalno,' kar več kot zgovorno opiše dogajanje na prizorišču, ki ga sicer zasedajo smučarski lovci na daljave, izvedel v času planiškega praznika. Natančneje, prejšnjo nedeljo ob sedmi uri zjutraj, ko je planiška velikanka najbolje pripravljena.

32-letni Glavič je po poklicu profesor športne vzgoje, po duši pa zaljubljenec v BMX šport. Foto: Klemen Humar 32-letnik iz Slovenj Gradca, ki se profesionalno ukvarja z organizacijo športnih dogodkov, kjer so rdeča nit urbani športi (med drugim je tudi ustanovitelj podjetja Flow Ramps, ki je kot potujoča šola urbanih športov in podjetje za aktivacijo dogodkov), je o podvigu sanjal že tri leta, a prej nikoli ni dobil dovoljenja za izvedbo.

"Težko se je bilo dogovoriti, kar razumem, saj organizator ne želi, da bi se pred tako pomembnim dogodkom na velikanki karkoli zgodilo. Letos smo se prek zastavonoš povezali z organizatorjem, ki nam je dal dovoljenje za izvedbo spusta," je povedal Glavič, ki so ga pri izvedbi spusta spremljale štiri kamere in merilne naprave.

Snežno kolo s tremi smučkami

Za spust, ki ga je izvedel na snežnem kolesu Hillstrike (kolesu na treh smučkah), se ni posebej pripravljal. Kopica izkušenj, ki jih je zbral v več kot dveh desetletjih ukvarjanja z BMX športom in odlična telesna pripravljenost sta zadostovala.

Foto: Klemen Humar

Snežno kolo Hillstrike, ki je mešanica koles BMX in downhill ter smuči, je plod slovenskega znanja in predanosti. Z njihovo izdelavo se ukvarja podjetje iz Trbovelj, ki večino teh butičnih koles proda v tujino. Delo slovenskih znanstvenikov je tudi merilna oprema, ki so jo uporabili za merjenje hitrosti in pospeškov med Glavičevim podvigom. Izdelali so jo v visokotehnološkem podjetju Dewesoft.



Rekordnih 128.58 kilometra na uro

Najvišja dosežena hitrost pri spustu po doskočišču velikanke je znašala 128,58 kilometra na uro (prejšnji rekord s podobnim rekvizitom na tri smuči, 98 km/h, so lani postavili v Španiji). "Pospeški so večji kot pri dirkalnem avtu," je izpostavil Glavič. "Ko sila gravitacije začne delovati, nimaš časa, da bi sploh dojemal, kako hitro gre."

Foto: Klemen Humar

Spust, ki ga je koroški ljubitelj ekstremnih športov izvedel s standardno zaščitno opremo (kolesarska čelada, ščitnik za hrbet, rokavice in posebni čevlji), je trajal okoli 20 sekund, Glavičev srčni utrip pa se je dvignil vse do 182 udarcev na minuto.

Foto: Klemen Humar

Pravi, da sta ključ do uspeha popolna predanost in suverenost. "Brez oklevanja. Enostavno sem se postavil v smuk prežo, držal krmilo, in to je to."

Preberite še: