Uradno: nov hitrostni mejnik je pri 455 km/h

SSC je že lani dosegel nov hitrostni rekord, kjer pa so doseženo hitrost merili precej nenatančno in zato je nad njihovim dosežkom obvisel dvom regularnosti. Takrat so pri SSC za domnevno doseženo hitrost določili kar 508 kilometrov na uro, kar pa so pozneje umaknili.

Zdaj dvomov ni več: Američani s hitrostjo 455 kilometrov na uro

Zdaj so hitrostni rekord za serijske avtomobile postavljali še enkrat. Opremili so se s številnimi merilnimi napravami in se tako poskušali izogniti novim dvomom v regularnost dosežene vrtoglave hitrosti.

S tuataro je njihov voznik na vožnji po ravnem odseku v obe smeri dosegel povprečno hitrost 455,3 kilometra na uro. S tem so popravili prejšnji uradni rekord Koenigsegga, ki je leta 2017 mejnik postavil pri 447,2 kilometra na uro.

Za tokratni rekord niso zapirali precej daljše ceste v Nevadi

Čeprav je SSC dosegel nov rekord, dosežena hitrost ni skrajni domet tuatare z močjo kar 1.750 "konjev". Rekord so postavljali na krajši stezi znotraj Kennedyjevega vesoljskega centra na Floridi in ne na precej daljšem odseku ravne ceste v Nevadi.

Tako so imeli za pospeševanje na voljo le okrog 3,7 kilometra, bistveno manj kot v Nevadi. Prav tako je bilo manj prostora za varno ustavljanje, kar je vplivalo na končni rekordni dosežek. Za volanom je bil lastnik tuatare Larry Caplin in ne uradni testni voznik SSC Oliver Webb.

Za zdaj nedoseženi mejnik ostaja hitrost 300 milj na uro oziroma 482 kilometrov na uro. Pri SSC so potrdili, da bodo s tuataro še postavljali hitrostne rekorde in da trenutni rekord še ni zadnji.