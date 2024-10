Nemčija, Mercedes in taksiji: prevlada je povsem izginila #foto

Mercedes nekatere svoje modele že tradicionalno ponuja s serijsko vgrajenim taksimetrom in posebno barvo, ki je še posebej zanimiva za nemški trg. Mercedes je zato dolgo obvladoval trg novih avtomobilov za taksiste, kjer pa so v zadnjem obdobju izgubili prevlado. To ni naključje, saj je vodstvo Mercedesa že lani poudarilo, da je trg tovrstnih vozil premajhen za upravičevanje serijske proizvodnje. V Nemčiji letno registrirajo med šest in sedem tisoč novih taksijev, kar je malo glede na trg, ki letno na ceste spravi okrog 2,8 milijona novih avtomobilov.

Pri Mercedesu so letos do konca avgusta prodali 497 taksijev, v enakem obdobju lani pa 1.730.

Foto: Mercedes-Benz

V petih letih velik padec na trgu taksijev

Letos je prodaja Mercedesovih taksijev v prvih osmih mesecih v Nemčiji padla za 71 odstotkov, je poročal nemški poslovni časnik Handelsblatt. Prodali so 497 taksijev, v enakem obdobju lani pa 1.730. Med posameznimi modeli je priljubljenost obdržal kombi vito, za 90 odstotkov pa je padla prodaja taksi izvedbe razreda E. Registrirali so 127 takih taksijev in le enega na osnovi razreda B.

Zaradi tega je močno padel Mercedesov delež na nemškem trgu. Leta 2019 so obvladovali še 52 odstotkov, lani pa le še 38 odstotkov trga. Sodeč po podatkih naj bi letos delež upadel na vsega 13 odstotkov.

Vodita Volkswagen in Toyota

Nova vodilna znamka med nemškimi taksisti je Volkswagen in sicer še posebej zahvaljujoč modeloma touran in caddy. Mercedes je prehitela tudi Toyota z modeloma corolla in RAV4.