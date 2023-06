Nemci odločno: spodbude presegajo že sedem milijard evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lani oktobra je Nemčija za razvoj na področju elektrike iz obnovljivih virov in polnilne infrastrukture odobrila 6,3 milijarde evrov za obdobje naslednjih treh let. Temu znesku zdaj za naslednji dve leti dodajajo še 900 milijonov evrov.

Od letošnje jeseni naprej bo sprva na voljo 500 milijonov evrov spodbud za zasebna gospodinjstva oz. lastnike stanovanjskih objektov, ki bi si želeli na njih postaviti sončne elektrarne. Nemci želijo s tem spodbujati energijsko samooskrbo. Predpogoj za te spodbude bo predhodno lastništvo električnega avtomobila.

So visoki cilji dosegljivi?

Od naslednjega poletja bo nato na voljo še 400 milijonov evrov spodbud za podjetja, ki bi želela vlagati in širiti polnilno infrastrukturo z visokozmogljivimi polnilnicami za avtomobile in tovornjake.

Nemčija ima trenutno okrog 90 tisoč javnih polnilnih priključkov, do leta 2030 jih želi imeti že milijon. Konec aprila je po nemških cestah vozilo okrog 1,2 milijona električnih avtomobilov, vlada želi do leta 2030 to število povečati na 15 milijonov.