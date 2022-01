Nekoč klasika, danes se bori za obstoj: je to upravičeno?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polo je s prenovo postal še bolj podoben golfu, a je s 351-litrskim prtljažnikom lahko tudi družinsko vozilo, pripravno za izlete in celo za potovanja. Obsežna serijska oprema vključuje številne asistenčne sisteme, s paketom style pa dobi tudi matrične žaromete. Testnega pola 1,0 TSI style za 2.363 evrov podraži oprema z vsebinsko dodano vrednostjo, cena avtomobila pa se je tako ustavila pri 23.879 evrih.

Ocena



Če sta 70-kilovatni različici namenjeni predvsem mestni oziroma primestni uporabi, je lahko 81-kilovatni polo, ki doseže stotico v desetih sekundah, enakovreden udeleženec v prometu na avtocestah. Takšen polo je kot pomanjšani golf, vendar s 351-litrskim prtljažnikom je lahko tudi družinsko vozilo, pripravno za izlete in celo za potovanja.



Glede zunanjosti je prenova najbolj spremenila sprednji del. Posebej izstopa spodnja hladilna odprtina, ki odpravlja prejšnji dve reži. Zdaj je širša in po novem oblikovno povezuje meglenki. Zadnji svetlobni enoti sta že s prihodom šeste generacije posegali v pokrov prtljažnika, s prenovo je to še bolj očitno.



Testnega pola 1,0 TSI style za 2.363 evrov podraži oprema z vsebinsko dodano vrednostjo. Govorimo predvsem o digitalnih merilnikih, oblazinjenju ArtVelours, asistenčnemu paketu ("side", "front", "park assist") in 17-palčnih litih platiščih.

Motor: trivaljni bencinski turbo 81 kW



Poraba na testu: 6,1



Cena vozila: 23.879 EUR

Na testu smo preizkusili prenovljenega pola z najmočnejšim litrskim motorjem, ki mu pripada 7-stopenjski menjalnik DSG. Za razliko od šibkejših različic je na voljo le z dvema stopnjama opreme, testno style in 500 evrov dražjo R-line.

Polo pogleduje v svet velikih

Prenovljeni sprednji del je dal polu bolj športno podobo, ki z veliko hladilno odprtino prek celotne širine ustreza celo nabriti različici GTI. Dnevni luči LED pod matričnima žarometoma sta vpadljivo povezani z osvetljeno črto. Namesto serijskih 15-palčnih litih platišč so na testnem polu 17-palčna kolesa (605 evrov). Glede zunanjosti so na doplačilnem seznamu še zatemnjena stekla (197 evrov) in bela barva z enako ceno.

Osvetljena kabina in dodatno oblazinjenje

Glede prostornosti se s prenovo ni nič spremenilo. Delo je bilo uspešno opravljeno že s prihodom šeste generacije. To pomeni, da vitke postave prenesejo naš test 4 x 190, zadaj s koleni sicer za silo, nad glavo in v ramenskem območju pa brez težav. Dodajmo, da sta sprednja sedeža serijsko ogrevana, športno ukrojena in nastavljiva po višini ter v ledvenem predelu.

Kabina je osvetljena s štirimi lučkami LED, ambientalno na tleh in v vratih. Opremljena je z utori za pijačo (vrata, konzola), predaloma pod sedežema, priključki USB in 12V. Oblazinjenje style oplemeniti mikrotkanina z videzom semiša za 570 evrov. Radio Ready2Discover in dvopodročna klima (Air Care Climatronic) sta serijska.

Zadnji svetlobni enoti sta že s prihodom šeste generacije posegali v pokrov prtljažnika, še bolj pa s prenovo. Smerne utripalke LED delujejo dinamično. Foto: Gašper Pirman

Cockpit Pro

Digitalni Cockpit Pro za 303 evre daje vozniku široke možnosti uporabe 10,25-palčnega barvnega zaslona. Različne osnovne Od prvotnih štirih vrtljivih stikal sredi armature sta ostali dve za radio. Klima se zdaj nastavlja z dvakrat po dvema stikaloma na dotik, ki za čuda ergonomsko povsem ustrezajo. So primerno velika in dvobarvna. Foto: Gašper Pirman podobe merilnega instrumenta so razdeljene po tretjinah, na katere voznik porazdeli podatke, kot so na primer: doseg, čas vožnje, porabo, radio, navigacijo, kompas, izbere oziroma nastavi pripomočke …

Merilniki so oblikovno združeni v celoto z 8-palčnim zaslonom. Upravljanje poteka prek stikal na volanu, lahko pa tudi prek osrednjega zaslona na dotik. Ta sicer predstavlja steber sistema infotainment in vključuje šest zvočnikov, App.Connect z brezžično povezavo za Apple CarPlay in Android Auto, vzvratno kamero, možna je aktivacija navigacije …

Za mesto in avtocesto

Vozniško udobje, še bolj pa ugodje, lahko pohvalimo. Osnovo predstavljajo komfortna športna sprednja sedeža, usnjen oprijemljiv volan (neposreden s približno 2,6 zavrtljaja), usnjena ročna zavora in glava prestavne ročice. K serijski opremi spadata izbira športnega delovanja menjalnika DSG in ročnega prestavljanja izza volana oziroma z ročico med sedežema.

Konjenica in s turbino podprt navor lepo potegneta od dva tisoč vrtljajev naprej. Motor se urno zavrti do šest tisoč, če prej ne poseže vmes avtomatika. Zvočna izolacija dobro deluje tudi pri 130 na uro (merilnik na 132), pri čemer se vrtljaji ustavijo skoraj na tri tisoč. Prožen motor dovoljuje tudi varčno vožnjo v naselju s 1.400 vrtljaji v šesti prestavi s hitrostjo 50 na uro oziroma 52 po merilniku.

Za vožnjo ponudi več le GTI

Menjalnik DSG s številko poleg D, S ali M, odvisno od izbranega načina, sporoča vozniku, v kateri prestavi se pelje. Ko številke ni, vozilo jadra v prostem teku.

Polo je s serijskim vzmetenjem dovolj udoben, hkrati pa dobro prenaša hitre ovinke. Referenčnega na primer lahko prevozi s 60 na uro kot po tračnicah, skoraj brez nagibanja.

Za športno podvozje, a z manj udobja, so za ugodno ceno 358 evrov na voljo trše vzmetenje, izbira voznega profila in elektronska zapora diferenciala XDS (serijsko pri GTI). Za test bi ga z veseljem izbrali, za vsakodnevno družinsko uporabo pa verjetno ne.

Na seznamu dodatne opreme sta digitalni kombinirani instrument (303 EUR) in oblazinjenje z videzom semiša (570 EUR). Športno ukrojena sedeža in ročna zavora so serijski. Foto: Gašper Pirman

Serijski in dodatni pripomočki

Obsežna serijska oprema vključuje sisteme za ohranjanje lege na prometnem pasu, uravnavanje razdalje pred vozilom, nadzor prometa z zaviranjem v sili in zaznavanjem pešcev, spremljanje utrujenosti voznika … Poleg omenjenih matričnih žarometov spadajo k opremi še "hill holder", senzor za dež, vzvratna kamera …

Asistenčni paket za 491 evrov dodaja pomoč pri menjavanju prometnih pasov, samodejno parkiranje, proaktivno zaščita potnikov, zapre okna in zategne pasove, ko sistem zazna nevarnost. Naj tu dodamo podatek, ki sicer ni pripomoček, lahko pa pride prav: v serijsko opremo je vključeno tudi podaljšano jamstvo za tretje in četrto leto.

Kaj nas je zmotilo



Zaslon, občutljiv na dotik in celo na zamah, nas je večkrat zmotil, ko smo med vožnjo poizkušali zavrteti gumb "volume". Pri tem smo z dotikom nehote prekinili predvajano vsebino.



V pola se vstopa "po starem", z daljinskim upravljalnikom, motor pa se zažene s ključem v kontaktni ključavnici. Tako velja za vse stopnje opreme, tudi za različico GTI, ki presega 27 tisočakov. Hm, ta oprema je serijska že pri vozilih, ki jim pravimo nizkocenovniki.



In kaj bi morda lahko motilo nekoga drugega, nas pa ni? Po pregledu cenika vidimo, da izbira elektronske ročne zavore ni možna niti za GTI. Če kdo trdi, da je to minus, smo pač na nasprotnih bregovih.

Galerija: to je prenovljeni VW polo

1 / 23 2 / 23 3 / 23 4 / 23 5 / 23 6 / 23 7 / 23 8 / 23 9 / 23 10 / 23 11 / 23 12 / 23 13 / 23 14 / 23 15 / 23 16 / 23 17 / 23 18 / 23 19 / 23 20 / 23 21 / 23 22 / 23 23 / 23

WLTP 5,9, na testu pa od 5,7 do 9

Ob prevzemu testnega vozila je potovalni računalnik nameril dolgoročno porabo 7,4 za 1.470 kilometrov. Ja, to je odvisno od uporabe vozila, saj smo tudi sami v prvih dneh porabili do devet litrov, pri čemer so bile vožnje v zimskem času večinoma kratke.

Za bolj realno sliko dodajamo, da smo se na morje in nazaj pripeljali s 6,6, 200 kilometrov izven avtocest pa smo prevozili s povprečjem 5,7. To je celo 0,2 litra na sto kilometrov manj kot po WLTP.

Čeprav je trikratno točenje dalo rezultat 6,79, bomo kot testno porabo zapisali 6,1. Izmerili smo jo na 300-kilometrski razdalji, enakomerno porazdeljeni, po avtocestah, cestah izven naselij in med mestno vožnjo.

tehnični podatki volkswagen polo 1.0 TSI style vrsta motorja trivaljni bencinski turbo delovna prostornina (cm3) 999 moč v kW (KM) pri vrt./min. 81 (110) pri 5.000-5.500 navor v Nm pri vrt. min. 200 pri 2.000-3.000 menjalnik 7-stopenjski DSG pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4.074 x 1.751 x 1.436 medosna razdalja v mm 2.552 prtljažnik v l 351-1.125 število sedežev 5 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1.275 (385) največja hitrost v km/h 195 pospešek do 100 km/h v sekundah 9,9 poraba (po normah EU) v L/100 km 5,9 poraba na testu v L/100 km 6,1 cena osnovnega modela v EUR 16.553 cena testnega vozila v EUR 21.516 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 23.879

Tempomat deluje od 30 km na uro naprej, vklop po zagonu ni potreben. Kot pri aroni se s tipkama plus in minus nastavlja hitrost po deset na uro, po en kilometer dol s SET in gor z RES. Foto: Gašper Pirman

Dvojno klimatizirana notranjost je protialergensko filtrirana in dobro zvočno izolirana. V vratih so večji utori za pijačo, spredaj in zadaj sta dvakrat po dva priključka USB. Foto: Gašper Pirman

Trda plošča prtljažnika se lahko namesti na dve višini. Možna je tudi poševna postavitev, ki ne ovira osvetlitve opreme spodaj (rezervno kolo, dvigalo, orodje). Foto: Gašper Pirman