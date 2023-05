Nekateri omenjajo revolucijo: koncep tovarne, ki bo pocenila avtomobile?

Standard učinkovite proizvodnje je pred desetletji postavila Toyota, zdaj Tesla napoveduje modularno sestavljanje avtomobilov in tovarno brez lakirnice, varilnice in karosernice. Vlivali bodo velike dele karoserije in jih združili z baterijo kot del strukture avtomobila. Cilj je za manj denarja, strošek proizvodnje bi lahko celo prepolovili, izdelati več avtomobilov.

Tesla je v zadnjem desetletju v avtomobilskem svetu sprožila številne premike. Ne le zaradi drugačnosti svojih avtomobilov in letos znižanih cen, temveč tudi zaradi učinkovite proizvodnje avtomobilov. Letos so tako v tovarni v Berlinu kot tudi v ZDA dosegli raven pet tisoč izdelanih avtomobilov na teden. Za nameček so z vitkostjo proizvodnje znižali stroške izdelave, to pa jim pušča več manevrskega prostora pri določanju maloprodajnih cen avtomobilov na trgu.

Nekoč zgled po Toyoti, v prihodnje po Tesli?

Nov koncept proizvodnje Teslinih avtomobilov bi lahko sprožil eno od večjih avtomobilskih evolucij. Tovarne so se desetletja zgledovale po proizvodnem konceptu Toyote, ki mu je uspelo izboljšati učinkovitost posameznih proizvodnih procesov.

Pri Tesli želijo povsem predrugačiti postopek izdelave avtomobilov in sicer z vnaprejšnjo gradnjo večjih sestavnih delov avtomobila. Z italijanskimi stroji tako ulivajo velike del karoserije (sprednji in zadnji del ter spodnjo stran) v enem kosu, nato pa jih vse skupaj združijo skupaj z baterijo, ta postane strukturni del avtomobila.

Tovarna brez karosernice, varilnice, lakirnice ...

Iz proizvodnje bi tako lahko umaknili karosernico in lakirnico, pa tudi postopek varjenja. Vse to lahko močno pospeši oziroma skrajša sicer dolgo proizvodno verigo. Postopek izdelave postane manj zapleten in zato hitrejši ter cenejši. Po oceni Tesle se bo proizvodni strošek znižal za polovico, ogljični odtis tovarne pa za 40 odstotkov. Cilj je za manj denarja izdelati več avtomobilov.

Tesla je koncept take proizvodnje prvič predstavila letos marca, postopoma pa bi sisteme začeli uporabljati leta 2024 v tovarni v mehiškem Monterreyu. Eden od ciljev take proizvodnje bi bil tudi napovedani električni avtomobil s ceno pod 30 tisoč evri.

Mnenja avtomobilskih strokovnjakov in analitikov so za zdaj zelo različna.

Lahko modularni koncept deluje v praksi?

"To je več kot le modularna proizvodnja avtomobilov. Umikajo koake, ki so trenutno standardni pri izdelavi avtomobilov. Povečujejo hitrost, zmanjšujejo kompleksnost in spreminjajo delovne procese," je za Reuters povedal raziskovalec Jan-Philip Büchler z univerze v Dortmundu.

Kar se zdi v teoriji obetavno, bo morala Tesla še dokazati v praksi. To skrbi Hideja Obaeja, neodvisnega svetovalca vitke proizvodnje, ki je nekoč delal v podpornem centru Toyotinega proizvodnega sistema.

"Teslin proces ne bo deloval, če dobava vseh velikih modulov ne bo povsem sinhronizirana. Vsi deli bodo morali na končno sestavo priti ob idealnem času," meni Oba. Ta težavo vidi tudi v zahtevnem prilagajanju take modularne proizvodnje različnim karoserijskim oblikam vozil. Tesla trenutno izdeluje še med seboj precej podobne avtomobile, v prihodnje pa načrtujejo tudi poltovornjake, enoprostorce in podobno.