Navdušenje? Nemški tekmeci kupili teslo 3 in jo razdrli.

Tesla 3 v razstavnem salonu v Los Angelesu v ZDA Foto: Reuters

Minimalistična notranjost nove tesle 3 Foto: Tesla Nemci so za teslo model 3, ki je uradno v Evropi še ni mogoče dobiti, odšteli veliko denarja. Avtomobil, ki tudi z višjo stopnjo opreme stane okrog 50 ali kvečjemu 60 tisoč evrov, jih je skupaj z nakupom, letalskim prevozom in dajatvami stal okrog 200 tisoč evrov, je poročal nemški časnik Suddeutsche Zeitung.

Pogled v drobovje električne ameriške limuzine

Električni avtomobil so testirali, nato pa ga razdrli na posamezne elemente in ga pokazali svojim razvojnim oddelkom. Po navedbah nemških medijev so bili najbolj navdušeni nad elektroniko v vozilu, kompaktnostjo izdelave in tudi ravnjo minimalizma v notranjosti.

Testiranje vozil konkurence je v avtomobilski industriji dokaj uveljavljena praksa, v primeru modela 3 pa gre za enega prvih (poleg chevrolet bolta in nissana leafa) napovedanih velikoserijskih električnih avtomobilov. Evropski proizvajalci za zdaj taka vozila šele napovedujejo. Po navedbah Suddeutsche Zeitung ta tesla 3 nikakor ni edina v lasti evropskih avtomobilskih proizvajalcev.