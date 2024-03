Napovedali so turbulentno leto in razkrili leto novega vozila

Volkswagen se je ob predstavitvi lanskih poslovnih rezultatov in obetih za letošnje leto dotaknil tudi svojega najmanjšega električnega avtomobila v prihodnosti. To bo model s predvidenim imenom ID.1, ki bi imel izhodiščno ceno okrog 20 tisoč evrov.

To bo torej še en razred manjši avtomobil kot ID.2, ki ga Volkswagen z začetno ceno okrog 25 tisočakov napoveduje za leto 2026. ID.2 bo tekmec novemu renault 5.

Kaj pa še manjši ID.1?

Predsednik Volkswagnove znamke Thomas Schaefer je povedal, da so za razvoj električnega malčka z delovnim imenom ID.1 izdelali štiri projekte. V naslednjih tednih se bodo odločili, katerega bodo uporabili za razvoj. Ta avtomobil lahko na cestah pričakujemo okrog leta 2027.

Za zdaj ni jasno, ali je med omenjenimi projekti tudi partnersko sodelovenje z Renaultom. Obstaja namreč možnost, da bi Volkswagen in Renault sodelovala pri razvoju novega električnega twinga in preoblečen v nemške barve bi lahko postal ID.1.

Letos napovedujejo triodstotno rast prodaje

Trenutna slika Volkswagnove prodaje je sicer le dokaj malo električna, saj večino prodaje še naprej predstavljajo klasična vozila. Volkswagnov koncern je lani prodal oziroma kupcem dostavil 9,24 milijona avtomobilov, kar je bilo kar 12 odstotkov več kot predlani. Za letošnje leto je Volkswagnova uprava pri napovedi rasti prodaje bolj previdna in to kljub dejstvu, da bodo na trg poslali več pomembnih adutov kot so prenovljeni golf in nova passat ter tiguan. Letos naj bi prodaja Volkswagna zrasla za tri odstotke.

V Wolfsburgu so se tako pridružili nekaterim drugim proizvajalcem, ki so za leto 2024 napovedali turbulentne čase na trgu.