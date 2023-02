Namesto dveh v letalih le še en pilot? Odločno so proti.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kapitan na levi lahko upravljanje letala prepusti kopilotu in sam prevzame nadzor nad instrumenti in radijsko komunikacijo. Sodelovanje obeh je za varnost letenja neprecenljivo. Foto: Wikimedia Commons

Predlog uvedbe samostojnih posadk, kjer bi namesto današnjih dveh večje komercialno letalo upravljal le še en pilot, je za uveljavitev take ureditve predvideval leto 2030. Evropska agencija za varnost letenja (EASA) je iz varnostnega vidika take pobude zavrnila. Po mnenju Andree Boiardija, direktorja agencije, je v potovalnem delu leta le določena letala danes mogoče upravljati individualno - taki so na primer airbus A350, boeing 787, prav tako Boeingova serija 777.

Oba pilota si razdelita delo in sta v zraku medsebojno odvisna

Še vedno pa nepremostljiva ovira ostaja postopek vzleta in pristanka, ki sta najbolj nevarna in tudi najbolj kompleksna dela vsakega letalskega leta. Tam si oba pilota razdelita naloge, podobno velja tudi za poznejši potovalni del leta. Eden od njiju je zadolžen za krmiljenje letala, drugi nadzira instrumente, komunicira z različnimi kontrolami in podobno. Sodelovanje obeh pilotov je neprecenljivo predvsem v izrednih razmerah ali ob resnejših tehničnih okvarah.

Foto: Reuters

Na medcelinskih letih so potrebni štirje piloti

Težnje po prepolovitvi letalskih posadk so za zdaj prihajale predvsem od prevoznikov, ki opravljajo medcelinske lete. Tam morajo biti posadke dvojne in zato so na vsakem letalu štirje piloti. Teh v zadnjih letih primanjkuje, polovico manj pilotov bi znatno zmanjšalo stroške za vsakega prevoznika.

Na majhnih ali zasebnih letalih zgolj en pilot v kabini ni izjema, toda v večjih letalih sta dva pilota praktično nepogrešljiva. Pred desetletji, ko elektronika še ni bila tako razvita, je bil v kabini z njima tudi letalski inženir.

Svež spomin na tragedijo, ko je en pilot v smrt poslal 150 ljudi

EASA ob pomislekih ni mogla mimo varnostnih pomislekov, ali bi nekaj sto potnikov na letalu res zaupali le še enemu pilotu. Še vedno je svež spomin na nesrečo družbe Germanwings iz marca leta 2015, ko je pilot Lubitz letalo namensko strmoglavil in pri tem ubil 150 ljudi.