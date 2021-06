Največji peugeot: je lahko SUV tudi enoprostorec?

Preizkusili smo največjega in najbolj prestižnega Peugeotovega križanca, ki je to postal s preobrazbo enoprostorca. Po prenovi smo ga znova zapeljali s 133-kilovatnim dizlom, avtomatik pa je pridobil dve dodatni prestavi.

Testni 5008 GT se na zunaj predstavlja z izdatno spremenjeno masko in paketom black pack, v kabini je serijskih sedem sedežev. Nič več in nič manj, saj druge možnosti ni. Najmočnejši motor lahko prenaša "konje" na cesto samo prek odličnega osemstopenjskega menjalnika.



40.420 evrov je cena različice 2.0 BlueHDi 180 z opremo GT, za 2.150 evrov pa jo dviga pet dodatkov, ki sicer spadajo k najvišji stopnji GT pack. Na primer "prostonožno" odpiranje prtljažnika, ogrevanje vetrobrana in sprednjih sedežev, mestni paket s 360-stopinjskim nadzorom ... Šestemu dodatku, to je 750 evrov za biserno barvo, pa se tudi 3.100 evrov dražji GT pack ne izogne.

Motor: dizelski turbo 2.0 133 kW



Poraba na testu: 6,6 l/100 km



Cena vozila: 42.570 evrov

Black pack se zdi robusten, terenski

Črni, nekako neurejeni dodatki na spodnjem delu sicer dajejo vtis, kot da bi 5008 pravkar terensko prebrodil črno mlakužo. Umakniti se je morala tudi svetleča letev prek vrat, ki je sicer skrbela za bolj eleganten videz. Zgornja rešetka maske se brez okvirja zajeda v luči, z nakazanimi podaljšanimi režami kot lep izdelek sega prek vse širine.

19-palčna platišča in črni strešni letvi so del doplačilnega paketa (350 evrov), terenski videz pa poudarja oddaljenost kar 236 milimetrov od tal. Črne poudarke opazno sklene široka povezava med zadnjima svetlobnima enotama s spremenjenimi Peugeotovimi kremplji.

Svetleča kovina deluje ugledno in naredi vozilo prestižno. Linija, ki povezuje kovinska stikala, se nadaljuje navzdol in pomeni mejno črto voznikovega območja. Lepo! Foto: Gašper Pirman

Sedemsedežnik oziroma 5 + 2

Kabina je idealna za udoben prevoz petih potnikov s prilagodljivimi tremi sedeži v drugi vrsti s sidrišči isofix. Nad zloženima sedežema tretje vrste je tri četrt kubičnega metra prostora, kar je dovolj za družinska potovanja.

Šesti in sedmi sedež nista za odrasle, vendar je treba tudi za prevoz otroka ali dveh premakniti malo naprej vsaj en sedež druge vrste. Tretja vrsta je torej bolj zasilna, namestitev pa zahteva še malo telovadbe v obe smeri.

Prestižno urejena notranjost

Sedalne in hrbtne površine sedežev so prekrite z dobro prešito alkantaro, ki se pojavi tudi na delih armature in vratnih oblog. Robovi sedežev so usnjeni, kajpak okusno prešiti. Kabina se v mraku ambientalno osvetli v vratih in okoli sredinske konzole, običajno pa so osvetljene vse tri vrste sedežev. Prestižnost kabine stopnjujejo svetle kovinske površine med sprednjima sedežema, na stopalkah, volanu, vratih in stikalih.

Po prenovi nespremenjena kabina je dvojno klimatizirana z ventilatorjem v drugi vrsti, vsa okna se upravljajo na "one touch" in varnostno. Večino od 38-litrske velikosti odlagalnih površin tvorijo sovoznikov predal, globok prostor pod sredinskim naslonom in oba predala v tleh pred drugo vrsto sedežev. Sprednja sedeža sta sicer polno nastavljiva, vendar ročno. Med takšne varčevalne primere štejemo tudi ne najboljšo vzvratno kamero.

Kaj nas je zmotilo



Med tehničnimi podatki piše oziroma je prikazano, da se prtljažna vrata odprejo do višine 206 centimetrov, kar ni res. Vanje se z glavo lahko zadene vsaka neprevidna oseba od višine 175 centimetrov.



Zmotili so nas tudi podatki v homologacijski listini, ki navajajo 130 kilovatov, največjo hitrost 215 na uro in maso vozila 1.725 kilogramov. Peugeotovi tehnični podatki pišejo o 133 kilovatih, 208 na uro in 1.607 kilogramih s polnimi rezervoarji.

Enoprostorske potovalne lastnosti

Kot večina vozil SUV je peugeot 5008 ohranil enoprostorske potovalne vrline, ki poleg odlagalnih površin vključujejo mesta za pijačo in avionski mizici. Govorimo o senčilih zadaj, sidriščih isofix, varnostnem upravljanju vseh oken, priključkih 12V in USB in ne nazadnje povezljivosti prek osrednjega 10-palčnega zaslona. Poleg glasbe pokriva telefon, navigacijo in je namenjen raznim nastavitvam.

Galerija: kako koristna sta dodatna sedeža v 5008?

Od 210 kubičnih decimetrov

Za sedmimi sedeži ostane le majhen volumen(ček), za sprednjima dvema pa skoraj dva kubika, saj se sedeži druge vrste inovativno pogreznejo v dno. Za povrh se lahko za prevoz dolgih predmetov sovoznikov sedež poklopi. Za "prostonožno" odpiranje prtljažnih vrat je potrebno doplačilo 450 evrov, deluje tudi ročno, daljinsko ali iz kabine. Konzola z rolojem pa mora ostati doma pri sedmih potnikih oziroma kadar zaradi tovora ni v uporabi.

I-cockpit še vedno "zažiga"

Položaj za majhnim volanom je še vedno unikaten, kar priznavajo tudi vozniki, ki ne najdejo položaja brez okrnjenega pogleda na merilnike. Za večino, ki nam namestitev ustreza, je vožnja peugeota 5008 vrhunska, ergonomsko popolna in udobna. Voznik uživa v estetsko izdelanem okolju med izbranimi tudi kovinskimi materiali.

Pohvalimo ergonomsko ustreznejšo namestitev stikala drive mode na lično urejeni enoti s prestavno ročico, parkirno zavoro in gumbom za zagon. Ta je pri peugeotih in citroënih znatno trši kot pri drugih vozilih.

Prestavna ročica s tremi položaji pokriva R, N in D, P in M delujeta na pritisk stikal. Osemstopenjski menjalnik, pohvaljen že v testu bencinskega C4 1.2, se odlikuje tudi v močnejšem dizlu z izdatno večjim navorom. Deluje mehko in odzivno tudi pri ročnem prestavljanju izza volana. Avtomatika na odprtih cestah zvezno in neopazno ohranja vrtljaje med 1.300 in 1.900.

Paša za oči: sploščen volan, dva zaslona, prešita alkanatara in usnje, svetleči kovinski dodatki Foto: Gašper Pirman

Prek osrednjega zaslona se izbira prikaz merilnikov

Zanimive so nastavitvene možnosti več kot 10-palčnega zaslona, na primer izbira prikazovanja tridelne 12,3-palčne digitalne merilne plošče (instrument panel personalisation). Srednja tretjina ostaja nespremenjena in stalno prikazuje hitrost, sporočila, opozorila, znake, tempomat, prestave D1 do D8, indikator ...

Na levo in desno stran merilnika si voznik po želji namesti navigacijo, medijske vsebine, vrtljaje motorja, računalnik, temperaturo in podatke o delovanju motorja, vozniške pripomočke, vzdolžne in bočne pospeške ...

Kamera in radar kot temelj varnosti

Aktivni radarski tempomat se vklopi pri hitrosti 30 kilometrov na uro in nadzira vožnjo do zaustavitve. Brezglavega zaletavanja v ovinke ne dovoljuje in zmanjša hitrost takoj, ko senzorji zaznajo nagibanje vozila. Sorazmerno ozke gume na 19-palčnih platiščih so kompromis med športnim ovinkarjenjem in porabo goriva v povezavi z zvočnim obremenjevanjem kabine in okolice.

Kamera in radar podpirata samodejno zaviranje v sili in opozarjanje na nevarnost naleta. Vgrajen je sistem za nadzor mrtvega kota v obe smeri vožnje. Tudi voznikova pozornost je pod nadzorom skupaj z opozorilom za prekoračitev časa neprekinjene vožnje.

Na levo in desno tretjino merilnika si voznik lahko namesti navigacijo, medijske vsebine, vrtljaje motorja, računalnik, temperaturo in podatke o delovanju motorja, vozniške pripomočke, vzdolžne in bočne pospeške ... Foto: Gašper Pirman

Uveljavljeni vozniški pripomočki

Sem štejemo prepoznavanje prometnih znakov, nadzor lege znotraj označenih pasov, speljevanje v klancu ... Sistem auto hold nadomešča preprost pritisk stikala P na prestavni ročici, tako da pred semaforji ni treba stati na zavori.

Svetloba LED-žarometov z osvetljevanjem ovinkov je na pričakovani ravni, samodejno menjavanje dolžine snopa pa na prvih nočnih kilometrih malo zamuja. Ko se enkrat prebudi, deluje zanesljivo. Koristen, vendar doplačilni paket (200 evrov) vključuje aktivno pomoč pri parkiranju, kamero spredaj in 360-stopinjski prikaz okolice vozila.

Na podeželju brez D8

Pa tudi brez D7, če je izbran način sport. Oboje velja za voznike, ki upoštevajo omejitve hitrosti. Pri 90 na uro (merilnik na 93) se motor v načinu eco in normal vrti s 1.600 vrtljaji v D7 in se tudi tja vrne, če voznik ročno izbere M8.

V načinu sport motor pri močnem pospeševanju sprosti vrtljaje in zapoje s športnim zvokom, kakršnega od dizla ne pričakujemo. Zanesljive občutke na sorazmerno ozkih gumah (205/55 R19) ustvarja otrdeli volan, čeprav ne spada med najbolj neposredne (tri zavrtljaje).

6,6 po dveh točenjih

Ob prevzemu vozila je potovalni računalnik na T1 zapisal 293 kilometrov s porabo 7,2, na T2 pa 2.292 kilometrov in 7,4 litra na sto kilometrov. Po prvem točenju smo namerili 6,72 (če je bil rezervoar res poln), po drugem 6,26, skupaj pa 6,6.

Na avtocesti pri 130 na uro (merilnik na 133) se motor vrti s tihimi in varčnimi vrtljaji tik pod oznako 2.000. Na ravnem odseku sega poraba po računalniku do 6,5. Na 200-kilometrski razdalji izven avtocest smo porabili 5,7, to je deciliter manj od podatka po WLTP.

tehnični podatki peugeot 5008 2.0 BlueHDi 180 EAT8 GT vrsta motorja 4-valjnin dizelski prostornina v ccm 1997 moč v kW (KM) pri vrt./min. 133 (180) 3750 navor v Nm pri vrt.min. 400 2000 menjalnik 8-stopenjski samodejni pogon sprednji mere (dolžina x širina x višina) v mm 4641 x 1844 x 1651 medosna razdalja v mm 2840 prtljažnik v dm3 (7 sed. / 5 sed. / 2 sed.) 210 / 780 / 1940 število sedežev 7 masa praznega vozila (nosilnost) v kg 1725 (555) največja hitrost v km/h 208 pospešek do 100 km/h v sekundah 9,2 poraba (po normah EU) v l/100 km 5,8 poraba na testu v l/100 km 6,6 cena osnovnega modela v EUR 28.100 cena testnega vozila v EUR 40.420 cena testnega vozila z dodatno opremo v EUR 42.570

Paket black pack prinaša sorazmerno ozke gume (205/55) na 19-palčnih platiščih, črne obloge in črni strešni letvi. 5008 je od tal oddaljen terenskih 236 milimetrov. Foto: Gašper Pirman

Volumen nad zloženima sedežema tretje vrste znaša 780 kubičnih decimetrov. Foto: Gašper Pirman

Trije ločeni sedeži v drugi vrsti so vzdolžno pomični, položeni stranski naslonjali omogočata dostop do tretje vrste. Foto: Gašper Pirman

Prostornost na sedežih tretje vrste je na fotografiji videti bolj ugodna od dejanske. Foto: Gašper Pirman