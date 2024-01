Najmočnejši golf: Volkswagen s prototipom v Avstriji #foto

Volkswagen je leto 2024, v katerem praznuje 50 let svojega paradnega avtomobila golfa, začel na znova obujeni ledeni dirki na Zell am See v Avstriji. Toplo vreme je sicer onemogočilo izvedbo večine programa na zaledenelem jezeru, vseeno pa so lahko opravili nekaj predstavitvenih voženj in prvič pokazali tudi prototip novega golfa v različici R.

Le nekaj dni po uradnem razkritju prenovljenega golfa osme generacije, so tako pri Volkswagnu že pokazali tudi zamaskiranega golfa R. Tehnične podrobnosti avtomobila še niso znane. Poganjal ga bo predvidoma dvolitrski štirivaljni bencinski motor, moč se bom prenašala na vsa štiri kolesa. Motor z oznako EA888 bi moral dobiti največjo moč golfa R do zdaj, kar pomeni vsaj od 320 do 330 “konjev”. Poleg kombilimuzinskega bodo golfa R izdelali tudi v karavanski izvedbi.

Volkswagnov program R je od leta 2002 izdelal več kot 300 tisoč modelov z oznakom R, samo v lanskem letu je bilo takih več kot 35 tisoč. Napovedani golf R bo predvidoma zadnja klasično bencinsko gnana novost z oznako R, saj naj bi do leta 2030 znotraj tega športnega programa ponujali le še električne modele.

Golfa R bodo v celoti razkrili poleti, cene za zdaj še niso znane. Foto: Volkswagen Prototip golfa R in legendarni dirkač Hans Joachim Stuck. Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen