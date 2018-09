Najmočnejši avto iz Italije, pogon bo hrvaški

Podjetje Automobili Pininfarina ima svoj sedež sicer v Münchnu v Nemčiji, svoj električni superšportnik PF0 pa bodo predvidoma razkrili prihodnje leto na avtomobilskem salonu v Ženevi. Zdaj so objavili sklenitev tehničnega partnerstva s hrvaškim podjetjem Rimac Automobili, kjer so do zdaj na podoben način s pogoni in baterijskimi sklopi pomagali tudi nekaterim drugim proizvajalcem. Ob tem so do zdaj izdelali tudi dva lastna zmogljiva električna športna avtomobila.

Izjemne zmogljivosti, izdelali bodo kvečjemu 150 avtomobilov

PF0 bo imel pogon s sistemsko močjo kar 1.900 "konjev", ob tem pa še 2.300 njutonmetrov navora. Vsaj teoretično bi lahko imel pospešek do sto kilometrov na uro v manj kot dveh sekundah, najvišjo hitrost pa več kot 400 kilometrov na uro. Vsako kolo bo, pričakovano, poganjal lasten elektromotor. Tako zmogljivega serijskega avtomobila iz Italije še ni bilo.

Testni in razvojni voznik avtomobila bo nemški dirkač Nick Heidfeld, nekdanji dirkač v formuli ena in električni formuli E.

Foto: Automobili Pininfarina

Foto: Automobili Pininfarina

Foto: Automobili Pininfarina