Katera kriptovaluta bi lahko najbolj "eksplodirala" v naslednjih 14 dneh?

Trg kriptovalut kaže znake okrevanja po nedavnem padcu. Bitcoin, XRP in XYZ so v vzponu in privabljajo pozornost številnih vlagateljev. Veliko vprašanje pa je: katera od teh kriptovalut bi lahko v naslednjih 14 dneh najbolj narasla? V tem članku bomo raziskali njihov potencial in dejavnike, ki bi lahko spodbudili občuten porast njihove vrednosti.

Podcenjeni memecoin $XYZ se pripravlja na uvrstitev na večjo centralizirano borzo (CEX)

XYZVerse ($XYZ) je memecoin, ki je pritegnil pozornost z ambiciozno napovedjo, da bo med predprodajo zrasel z 0,0001 dolarja na 0,1 dolarja.

Do zdaj je dosegel približno polovico te poti, saj je zbral že več kot 13 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona $XYZ pa znaša 0,003333 dolarja.

V 13. fazi predprodaje se bo cena žetona $XYZ dvignila na 0,005 dolarja, kar pomeni, da imajo zgodnji vlagatelji še vedno priložnost za večji popust.

Po zaključku predprodaje bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa podrobnosti še ni razkrila, je pa že objavila dražljaj za velik začetek.

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki so lačni velikih dobičkov v kriptu — nepopustljive, ambiciozne, tiste, ki stremijo k prevladi. To je kovanec za prave borce — miselnost, ki jo razumejo športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce vznemirjenja, ki lovijo naslednji veliki memecoin.

Osrednji lik zgodbe XYZVerse je XYZepe — borec na prizorišču memecoinov, ki se prebija po lestvicah in si prizadeva doseči vrh na CoinMarketCapu. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse ima glavno besedo skupnost. Aktivni udeleženci prejemajo bogate nagrade, ekipa pa je namenila kar deset odstotkov celotne zaloge žetonov – približno deset milijard $XYZ – za "airdrope", kar predstavlja enega največjih "airdropov" doslej.

S trdnimi tokenomikami, strateškimi uvrstitvami na CEX in DEX borze ter rednim "kurjenjem" žetonov je $XYZ zasnovan za šampionski pohod. Vsaka poteza je usmerjena v povečanje zagona, rast cene in krepitev zveste skupnosti, ki verjame, da je to lahko začetek nečesa legendarnega.

Bitcoin (BTC)

Cena Bitcoina je v zadnjem času doživela precejšnja gibanja. V preteklem tednu se je povečala za 9,74 odstotka, kar kaže na močan kratkoročni zagon. V zadnjem mesecu je BTC zrasel za 24,2 odstotkov, kar nakazuje na izrazit trend rasti. V zadnjih šestih mesecih je cena narasla za 18,79 odstotkov, kar odraža stabilno dolgoročno rast.

Trenutno se Bitcoin giblje med 96.569,07 dolarja in 107.907 dolarjev. Njegovo 10-dnevno drseče povprečje znaša 103.780 dolarjev, kar je rahlo nad 100-dnevnim povprečjem 102.737 dolarjev, kar nakazuje na kratkoročni bikovski trend. RSI (indeks relativne moči) je pri 46,67, kar je pod 50, a še ne pomeni preprodaje. Stohastični indikator je 28,33, kar nakazuje na možnost nadaljnjega vzpona. Po drugi strani pa MACD znaša –26,04, kar lahko pomeni določene medvedje pritiske.

Če se cena Bitcoina zviša, lahko najprej testira odpor pri 112.009 dolarjev (približno štiri odstotke višje), nato pa meri na 123.347 dolarjev (potencialna 14-odstotna rast). V primeru padca so ključne podporne ravni pri 89.334 dolarjev (okoli osem odstotkov nižje) in nato pri 77.995,94 dolarja. Trgovci pozorno spremljajo te ravni za oceno naslednjega gibanja BTC.

Ripple (XRP)

XRP je nedavno zabeležil občutno rast. V zadnjem tednu se je njegova cena povečala za 10,64 odstotkov, v zadnjem mesecu pa za 18,08 odstotkov. V zadnjih šestih mesecih je cena XRP poskočila kar za 238,81 odstotkov, kar pomeni zelo močan trend navzgor.

Trenutno se XRP trguje med 2,14 dolarja in 2,54 dolarja, pri čemer se približuje najbližji odporni ravni pri 2,71 dolarja. Če jo preseže, je naslednja odporna točka pri 3,11 dolarja. Na spodnji strani je najbližja podporna raven pri 1,91 dolarja, nato pa še pri 1,51 dolarja – to so ključne točke, kjer bi se lahko gibanje cene obrnilo.

Tehnični kazalniki kažejo mešane signale. Desetdnevno in stodnevno enostavno drseče povprečje sta si blizu, 2,38 in 2,34 dolarja, kar kaže na stabilen trend. RSI je 52,09, kar pomeni nevtralno območje. Vendar je stohastični indikator precej visok pri 81,18, kar lahko pomeni, da je trg prenakupovan. MACD je rahlo pozitiven, 0,002014, kar kaže na blag bikovski zagon. Skupaj ti podatki nakazujejo, da se bo gibanje cene XRP še naprej močno odzivalo na tržne razmere in razpoloženje vlagateljev.

Medtem ko Bitcoin (BTC) in Ripple (XRP) dosegata nove rasti, bi lahko bil XYZVerse (XYZ) tisti projekt, ki resnično "eksplodira". S svojo kombinacijo športne kulture, potenciala meme in ambicioznim ciljem rasti za 20 tisoč odstotkov v samo 14 dneh zbuja pozornost tako kripto navdušencev kot tudi tistih, ki iščejo naslednji viralni hit. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite: https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

