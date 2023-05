Najboljše, kar danes ponuja avtomobilska industrija: pogled, ki vas bo osupnil

Foto: Renault

Ko se boste usedli v ta avtomobil, se vam bo za volanom razkril pogled, kakršnega še niste vajeni. Vse je drugače, pa vendar vse še vedno dovolj znano, da lahko avto kar takoj odpeljete na testno vožnjo.

Domače znanje žari tudi na francoskem lepotcu

Foto: Renault

Novi Renault Austral je sanjski partner za vsakodnevne vožnje, poletne dogodivščine, hitre avanture in družinske izlete, je športen, tehnološko napreden, varen in seveda varčen. Na prvi pogled pa ga bomo prepoznali zaradi izstopajočih sprednjih žarometov, ki sta rezultat slovenskega znanja. Visokotehnološki in oblikovno dovršen avtomobilski element, ki pri pravih avtomobilističnih poznavalcih veliko šteje, so razvili strokovnjaki ljubljanske Helle Saturnus, ki je del mednarodnega koncerna Hella.

Žarometi kot vrhunec tehnologije, ki prilagajajo svetlobo Foto: Renault Australovi žarometi imajo značilen Renaultov svetlobni pečat v obliki nasproti obrnjenih črk C. Kompaktna žarometa imata vgrajenih do sedem visoko tehnoloških svetilnih modulov, ki lahko prilagajajo obliko in obseg svetlobnega snopa glede na prometne razmere. Na voljo so tri različice teh večfunkcijskih žarometov: LED Pure Vision, LED Adaptive Vision in LED Matrix Vision z dinamičnimi smerniki. Matrični žarometi so vrhunec tehnologije. Omogočajo, da se vseskozi vozite z nezasenčenimi lučmi, avto pa ustrezno ugaša samo tiste dele dolgega snopa, da ne zmoti nasproti prihajajočih vozil.

Ko avtomobil od veselja kar zažari: animirana pozdravna sekvenca

Foto: Renault

Včasih si gotovo niste predstavljali, da vas bo nekega dne avtomobil prepoznal in vas ob prihodu veselo pozdravil, danes pa so tudi jekleni konjički tako povezani z nami, da so sposobni zaznati voznikov prihod k vozilu.

Novi Austral namreč samodejno prepozna imetnika brezstične kartice za odklepanje in zagon motorja, ko se približa avtomobilu. Ta takrat sproži svetlobno animacijo, ki se v različicah z žarometi LED Matrix Vision z notranje strani širi navzven, nato pa se vklopijo dnevne luči in smerniki. Na zadku se prižgejo svetilni trak in zadnje luči, smerniki pa se vklopijo z dinamičnim utripanjem.

Eden od največjih zaslonov na avtomobilskem trgu

Foto: Renault

Ko se voznik usede na svoj sedež v novem Australu, se znajde v kultnem, tehnološkem in intuitivnem okolju. Pričakata ga velik zaslon OpenR s sekvenco dobrodošlice in ambientalna osvetlitev, ki poudari voznikov prostor ter se prižge medtem, ko se iz zvočnikov zasliši značilen Renaultov pozdravni zvok. Gre za tehnološko izkušnjo, ki vzbudi čute takoj ob vstopu v avtomobil: dobrodošli doma!

Zaslon OpenR so prvič predstavili v novem modelu Megane E-Tech 100% Electric in je eden od največjih na avtomobilskem trgu. Gre za 774 cm2 velik zaslon v obliki navzdol obrnjene ležeče črke L. Poganja ga Googlov avtomobilski sistem, ki je bil do zdaj na voljo samo v nekaterih premijskih vozilih.

Vse je na dosegu rok in prinaša optimalno, intuitivno in povezano izkušnjo. Zaslon OpenR je izdelan po istih standardih kot tablični računalniki in pametni telefoni visokega razreda. Zaslon je zaščiten s steklom Gorilla Glass. To je kaljeno steklo, ki je izredno odporno na praske. Poleg tega ima še dodatno prevleko proti odsevom in prstnim odtisom, da je enako prijetno tako na pogled kot tudi na otip. Občudujoči pogledi, polni navdušenja in tudi zavidanja, so zagotovljeni.

Še več udobja s prilagodljivo zadnjo sedežno klopjo

Foto: Renault

Zadnja sedežna klop je, glede na različico, deljiva v razmerju 2/3–1/3 in je tudi zložljiva. Vsak od obeh delov je vzdolžno pomičen za 16 centimetrov, neodvisno od drugega dela.

S pritiskom ročice pod sedalom je vsak del zadnje klopi mogoče preprosto pomikati po tirnicah naprej ali nazaj. Tako lahko hitro spremenimo prostorska razmerja v notranjosti, s tem pa povečamo prtljažni prostor ali prostor za noge potnikov na zadnjih sedežih.

Za večjo udobnost vožnje in prilagoditev vsakemu potniku posebej je mogoče nastaviti tudi naklon hrbtnega naslona (na 25°, 27° ali 29°). Naslon zadnje klopi se enostavno in hitro prevrne s pomočjo ročic, ki sta na vsaki strani prtljažnika.

Inovativni elektrificirani pogonski sklopi

Foto: Renault

Novi Renault Austral je prvi model v Renaultovi ponudbi, ki ga odlikuje nova konstrukcijska osnova CMF-CD. Ta je namensko zasnovana za različne vrste hibridnih pogonov in omogoča, da ima novi Austral inovativne elektrificirane pogonske sklope, kakršna sta novi polni hibrid (E-Tech full hybrid) in blagi hibrid (mild hybrid) z 12-voltnim akumulatorjem.

Paradni konj Renaultovih pogonskih sklopov je Australova hibridna različica s 400-voltnim omrežjem in močjo 147 kW (200 KM). V ponudbi je še blagi hibrid 12 V z močjo 103 kW (140 KM) in 116 kW (160 KM). Gre za pogonske sklope, ki so sestavni del obsežne elektrifikacije Renaultove ponudbe. Vsi zagotavljajo večje užitke v vožnji, ob tem pa manjši izpust CO2.

Kot električni avto z dodatnim bencinskim motorjem

Foto: Renault

Še posebej zanimiv je polni hibrid (E-Tech full hybrid), ki se zaradi svoje edinstvene tehnološke zasnove vede kot električni avto z dodatnim bencinskim motorjem. Premikanje naprej ali nazaj se vedno začne s pomočjo elektrike, bencinski motor pa se vključi takrat, ko je treba napolniti baterijo ali pa vozilu zagotoviti dodatno moč. V mestu se boste, zahvaljujoč temu pogonskemu sklopu, do kar 80 odstotkov časa lahko vozili na elektriko.

Velik družinski avto, ki je v mestu lahko okreten kot Clio

Foto: Renault

Vsi ljubitelji velikih družinskih avtomobilov si občasno zaželimo, da bi se naša družinska križarka v mestu nekako skrčila. Vožnja po ozkih mestnih ulicah je vedno vsaj malo stresna, avto pa hitro predolg oziroma ovinek prekratek.

Razen če je to Renault Austral. Velik in privlačen družinski križanec, obogaten z inovacijami, ki si ga lahko omislite tudi s štirikolesnim volanom 4Control Advanced. Ko se ob vrtenju volana obračajo vsa štiri kolesa, se namreč zgodi čarovnija: velik Austral postane v mestu tako okreten kot mali Clio!

Pametna in proaktivna pomagala za vožnjo

Foto: Renault

V novem Australu je na voljo bogat nabor 27 naprednih pomagal za vožnjo, ki so razvrščene v tri kategorije: vožnja, parkiranje in varnost.

Pomagala so zasnovana tako, da vozniku zagotavljajo najvišjo raven udobja v vožnji, hkrati pa mu omogočajo, da voznik v vseh okoliščinah ohranja nadzor nad avtomobilom in s tem zagotavljajo varnost vseh potnikov in preostalih udeležencev v prometu. Vsa skupaj zagotavljajo, da se Austral upravičeno ponaša s petimi zvezdicami na neodvisnem testu Euro NCAP.

Novi Renault Austral esprit Alpine: nova različica na vrhu ponudbe Foto: Renault V Renaultovo ponudbo je z Australom prišla tudi nova različica esprit Alpine. Ta z novimi in ekskluzivnimi elementi poudarja športen, eleganten in tehnološki značaj novega Australa. Značilen videz in edinstven slog črpa iz športne genske zasnove znamke Alpine – dragulja Skupine Renault.