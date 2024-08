Najbolje prodajani priključni hibrid postavlja nova pravila na cesti

Nova Ford Kuga je dosegla popolno ravnovesje med stilom, učinkovitostjo in zmogljivostjo. Med kupci je priljubljena že od leta 2008, z najnovejšo generacijo pa je ta SUV postavil nove standarde na področju hibridnih tehnologij in povezljivosti. Od leta 2021 je najbolje prodajani priključni hibrid v Evropi in je popolnoma prilagojen potrebam sodobnega voznika.

Nova Ford Kuga navdušuje s sodobno obliko, vrhunsko tehnologijo in izjemno vozno izkušnjo. Kot ena od najbolj priljubljenih SUV vozil v svojem razredu, Kuga združuje eleganco, zmogljivost in praktičnost v popolnem ravnovesju.

Zunanjost nove Kuge je zasnovana tako, da pritegne pozornost na vsakem koraku. S svojo dinamično silhueto, osupljivimi LED lučmi, ki tvorijo svetlobni pas med obema žarometoma, Kuga izstopa na cesti. Notranjost je prostorna in ponuja visoko raven udobja za vse potnike. Z naprednimi tehnologijami, kot so SYNC 4, je vožnja z novo Kugo pravo doživetje.

Foto: Summit motors Ljubljana

Če iščete SUV, ki združuje moderno oblikovanje, napredno tehnologijo in energetsko učinkovito vožnjo, potem je Ford Kuga prava izbira za vas. Navdušila vas bo z elegantno zasnovo in zmogljivostmi, ki jih ponuja v treh različicah: priključni hibrid, klasični hibrid in EcoBoost bencinski motor.

Prepričajte se, da je to vozilo popolna izbira za vas Z elegantno zasnovo, vrhunsko tehnologijo in izjemno udobnostjo je Ford Kuga pripravljena preoblikovati vašo izkušnjo na cesti. Obiščite najbližji Fordov salon in se prepričajte o vseh prednostih, ki jih avto ponuja. Že danes rezervirajte testno vožnjo in doživite novo Ford Kugo iz prve roke!

Foto: Summit motors Ljubljana

Foto: Summit motors Ljubljana

Zmogljivost in povezljivost na najvišji ravni

Kuga ponuja izbiro med tremi različnimi pogonskimi sklopi: priključni hibrid, klasični hibrid in EcoBoost bencinski motor, kar vam omogoča, da izberete tistega, ki najbolj ustreza vašim potrebam. Naj vas navduši njena vlečna zmogljivost do 2.100 kilogramov, ki presega vse tekmece in omogoča brezskrbno vleko prikolic, čolnov ali celo bivalnih prikolic.

Foto: Summit motors Ljubljana

Kuga hibrid zagotavlja priročnost in udobje elektrificiranega pogona, saj lahko s polnim rezervoarjem goriva prevozite do 900 kilometrov, v mestu pa prevozi kar 64 odstotkov razdalje izključno na električni pogon. Kuga kot priključni hibrid v električnem načinu vožnje omogoča doseg do 69 kilometrov z 2,5-litrskim motorjem Duratec, 178 kilovati moči in brezstopenjskim menjalnikom.

V notranjosti vas pričakuje informativno-razvedrilni sistem SYNC 4, ki omogoča brezžično povezovanje s pametnimi telefoni preko Apple CarPlay in Android Auto. Prinaša vse prednosti povezljivosti 5G in zagotavlja, da boste vedno na tekočem z najnovejšimi informacijami.

Foto: Summit motors Ljubljana

"Nova Kuga je naša najboljša doslej, saj je z novimi zmogljivostmi, npr. večjo vlečno silo, s še boljšo povezljivostjo in udobjem naredila velik korak naprej. Verjamemo, da bo z uglajenostjo navdušila veliko novih slovenskih kupcev, saj smo ji med drugim zagotovili tudi zelo konkurenčno ceno" je ob začetku prodaje povedal Tomaž Oblak, direktor prodaje in marketinga pri Summit motors Ljubljana.

Oblikovana za eleganco in robustnost

Nova Ford Kuga vas bo očarala s svojo elegantno zunanjostjo in prefinjeno notranjostjo. Na voljo imate več različic, elegantno različico Titanium, športni model ST-Line in robustni Active. Vsaka ponuja unikatno obliko, ki na cesti izstopa. Njena zunanja LED osvetlitev poskrbi za brezkompromisno vidljivost in estetiko.

Robustni Active in športni model ST-Line Foto: Summit motors Ljubljana

Praktičnost in prostornost na enem mestu

Z novimi možnostmi prilagoditve prostora v notranjosti je Ford Kuga zasnovana z mislijo na vaše potrebe. Ponaša se namreč z dinamično notranjostjo, ki jo je mogoče prilagoditi lastnim željam. Prilagodljivi zadnji sedeži omogočajo pomikanje naprej ali nazaj, kar pomeni, da lahko izbirate med večjim prtljažnim prostorom ali večjim prostorom za noge. Ta prilagodljivost je še posebej koristna za družine ali tiste, ki pogosto prevažajo večje tovore. Zadnji sedeži tako omogočajo do 150 milimetrov pomika za več prostora za noge ali dodatnih 553 litrov prtljažnega prostora.

Foto: Summit motors Ljubljana

Da bo vaša vozna izkušnja bolj udobna in prijetna, Ford Kuga ponuja vrsto tehnologij, vključno z Ford Co-Pilot 360, prilagodljivim tempomatom in tehnologijo za centriranje voznega pasu. Te tehnologije so zasnovane tako, da zmanjšajo stres pri vožnji in izboljšajo izkušnjo na cesti.

Dovršena Fordova tehnologija zaznava vozila v voznikovem mrtevm kotu. Foto: Summit motors Ljubljana

Varna in pametna vozna izkušnja

Ford Kuga si je prislužila varnostno oceno s petimi zvezdicami Euro NCAP vodilne neodvisne varnostne organizacije v Evropi zaradi izjemne sposobnosti, da pomaga zaščititi vas in vaše sopotnike. Sistem za zaviranje pri vzvratni vožnji, dinamični LED žarometi, ki se prilagajajo cestnim razmeram, ter inteligentni prilagodljivi tempomat poskrbijo, da je vožnja varna in brezskrbna.

Nova Ford Kuga je zdaj na voljo po izjemno konkurenčni ceni Osnovna različica 1.5 EcoBoost s 110 kilovati (150 konjskih moči) in šeststopenjskim ročnim menjalnikom je s financiranjem in Ford bonom* na voljo že od 24.514 evrov. Izberite svojo pri pooblaščenih Fordovih trgovcih in na www.prvaizbira.si. Foto: Summit motors Ljubljana Za več informacij obiščite https://www.ford.si ali uporabite Ford konfigurator, da sestavite svojo idealno Kugo. Ne zamudite te priložnosti in se prepričajte sami o vsem, kar Ford Kuga nudi. Vaša idealna sopotnica za vsakodnevne dogodivščine vas že čaka! Rezervirajte svoj termin za testno vožnjo in doživite avanturo, ki jo ponuja Ford Kuga.

*Dodatni popust v primeru akcijskega finančnega leasinga pri Summit Leasing Slovenija d. o. o.