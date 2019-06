Na prodaj zaklad Lancie: nikoli vožen reli dirkalnik #video

Foto: Race cars direct Eden izmed sedmih izdelanih

Avtomobil, ki se prodaja, je eden izmed sedmih izdelanih v letu 1989 za tekmovanje v reli skupini A in s šestnajstimi ventili. Ta izboljšani model integrale je prvič nastopil na dirki svetovnega reli prvenstva leta 1989 na reliju San Remo, na katerem je v posebni rdeči barvni kombinaciji tudi zmagal.

Čeprav si ta delta deli barvno kombinacijo z zmagovalnim dirkalnikom iz San Rema, ne gre za isti avtomobil. V oglasu piše, da je bil avtomobil namenjen predstavitvi svetovni javnosti in novinarjem. Posledično se z njim ni nikoli dirkalo in je v stanju novega avtomobila.

Izdelan za dirke na asfaltu

Kot pravi prodajalec, je dotični primerek delte edini izmed sedmih narejen za dirke po asfaltu, zato ima drugačno karoserijo. Povsem prvotni so vsi karoserijski paneli in barva. Prav tako naj bi bilo pod hladno kovino. Vsi deli naj bi bili še s prvotne vgradnje - to pomeni, da bo bodoči zbiratelj lahko užival ob pogledu na prisilno polnjeni dvolitrski motor, ki navor čez 6-stopenjski ročni menjalnik prenaša na vsa štiri kolesa. Avtomobil naj bi imel 330 ''konjev'', toda to bo lahko preveril le novi kupec.

Cena uradno ni znana, je pa prodajalec pripravljen opraviti tudi menjavo.

Preberite še: