Slavna lancia in Slovenec, ki je pokoril Italijane

Slovenska zveza za avtošport AŠ2005 je na tako imenovanem Večeru prvakov podelila pokale za vse državne in pokalne prvake v sezoni 2018. Avtomobilist leta je po izboru zveze letos prvič postal petkratni državni gorski prvak Milan Bubnič, ki je znan po svoji brutalni in skrajno predelani lancii delti.

Milan Bubnič je prvič osvojil naziv Avtomobilsta leta. Foto: Gregor Pavšič Slovenska lancia, ki drvi in bruha ogenj, slovi tudi po svetu

Bubnič je eden najbolj priljubljenih avtomobilskih dirkačev v Sloveniji, njegova brutalna lancia delta HF integrale pa sodi med divje avtomobilske dirkalnike v Evropi. Video posnetke voženj delte iz Klenika pri Pivki so v zadnjem obdobju objavljale tudi Bubničev dirkaški program zvesto podpirajo tudi prijatelji in celotna družina iz Klenika pri Pivki. Foto: Gregor Pavšič velike svetovne avtomobilske spletne strani. Čeprav Bubničeva delta nima več veliko skupnega z originalno lancio, ki je z zmagami v reliju naredila iz tega modela pravo avtomobilsko ikono, je kombinacija Bubničevih veščin in tehnološkega potenciala dirkalnika izjemna.

Izkušenemu dirkaču je letos uspelo tudi več odličnih rezultatov, ki so podkrepili njegovo konstantno izboljševanje doseženih časov na tradicionalnih gorskohitrostnih dirkah. Bubnič je na Gorjancih ugnal Bolgara Zlatkova v prav tako izjemno atraktivni repliki audija quattro S1, bil je najhitrejši med klasičnimi avtomobili na dirki zah EP v Ilirski Bistrici, prav tako pa je bil tudi vodilni dirkač slovenske gorskohitrostne reprezentance na dirki FIA Masters v Italiji. Slovenci so tam osvojili končno tretje mesto.

"Ne gledam samo za eno leto nazaj, gledam 25 ali 30 let. Gre za rezultat dobrega dela ekipe, družine in tudi kluba. Vseh nas, ki delamo, kot da smo družina. To pretehta vse, ko si pomagaš, tudi ko padeš niže. Pri nas odločajo tisočinke in če te vrže iz tira, si končal. Dobili smo lovoriko, ki smo jo pošteno povedano po računih pričakovali, po vsem drugem pa ne, ker gorskohitrostna dirka le ni kraljica avtomobilskega športa. A izidi govorijo zase, težko jih bomo ponovili. Čas gre hitro naprej in če ne nadgradiš avta, nisi več zraven," je povedal Bubnič, ki je letos osvojil že peti naslov gorskohitrostnega državnega prvaka.

Na prireditvi so podelili številne pokale in priznanja najboljšim v sezoni 2018 v različnih kategorijah državnih prvenstev in pokalnih tekmovanj v reliju, krožnohitrostnih, gorskohitrostnih dirkah in relikrosu ter v konkurenci starodobnikov in letos prvič tudi električnih vozil, priznanja so dobili tudi tekmovalci za sodelovanje v mednarodnih tekmovanjih, nagrado za življenjsko delo je zveza podelila Željku Novoselu.



Za mednarodne dosežke so letos nagradili Patrika in Alexandra Zajelšnika, Tomaža Trčka, Zorana Poglajna, Marcela Grgiča, Matijo Rokavca, Iva Bokala in ekipo, ki je nastopila na tekmovanju Fia Masters (Matevž Čuden, Aleš Prek, Peter Marc, Milan Bubnič, Patrik Ruzzier in kapetan ekipe Ferdo Poberžnik) in ga končala na tretjem mestu.

Boštjan Avbelj se je letos iz Italije vrnil s številnimi pokali. Avbelj letos odličen v italijanskem pokalu Renault Clio

Boštjan Avbelj na Večeru prvakov ni skrival rahlega razočaranja. Čeprav ni rosno mlad, sodi med najbolj talentirane slovenske dirkače vseh časov. Slovenski avtomobilski šport že od časov Andreja Jereba in Darka Peljhana (ta še vedno dirka) ni imel v širši javnosti prepoznavnega športnika in Avbelj se zdi s svojimi vožnjami in uspehi primeren za tako vlogo.

Zmagoslavje Slovenca na najbolj slavnih evropskih dirkališčih, ob neposrednem televizijskem prenosu, je namreč več kot mikavno, preprosto razumljivo in za gledalce na internetu tudi zlahka dostopno. Avbelj je bil tretji v italijanskem pokalu Renault Clio, najbolj je z zmago navdušil prav na zadnji finalni dirki na francoski stezi Paur Ricard. Prihodnje leto Vrhničana mika še številčnejši francoski pokal z enakimi Renaultovimi dirkalniki.

»Seveda, trudili se bomo. Z naslovom Avtomobilista leta bi bilo morda lažje potrkati na katera vrata, a nič ne de,« je povedal Avbelj, ki sicer ni pozabil omeniti podpore svoje ekipe Lema Racing.

Video - Zmagoslavje Avblja v Pau Ricardu:

Tudi v pokalnih tekmovanjih je denar zelo pomemben



V pokalnih tekmovanjih enakih dirkalnikov najbolj izstopajo posamezni talenti, v izenačeni konkurenci pa lahko mnogo pomenijo tudi finančna sredstva. Dirkalniki so sicer enaki, predpisano je tudi število gum, nihče pa ne more predpisati količine testiranj na posameznih dirkaških stezah. Kdor tam prevozi več krogov, ima več podatkov in lahko iztisne iz steze še zadnje malenkosti. Tudi zato je bil Avbelj morda najbolj prepričljiv prav na finalni dirki v Franciji, kjer njegovi italijanski tekmeci niso imeli prednosti boljšega poznavanja dirkališča.