Jo čaka neprijetno vprašanje slavnega gosta?

Jean Todt že devet let vodi mednarodno avtomobilsko zvezo FIA. V Slovenijo prihaja na kongres FIA in podelitev priznanj centralno-evropske cone. Foto: Gregor Pavšič

Slovenijo bo sredi decembra spet obiskal predsednik FIA Jean Todt, ki je pred meseci takratnega infrastrukturnega ministra Gašperšiča že okaral, zakaj Slovenija še vedno nima dirkaške steze in da je ta sestavni del prometne varnosti. Na tem področju od takrat sprememb še ni bilo.

Včeraj zvečer je Zveza za avtošport v Sloveniji AŠ2005 podelila pokale za osvojene državne in pokalne naslove v avtomobilskem športu. Letos je med vsemi še posebej izstopal Boštjan Avbelj (renault clio), ki je bil odličen v italijanskem pokalu Renault Clio na dirkaških stezah. Krožnohitrostne dirke so bile v Sloveniji dolgo porinjene na rob preživetja, kar je bilo predvsem pomanjkanje ustreznega objekta v Sloveniji.

Hrvaški Grobnik je po preplastitvi asfaltne podlage zelo obiskan tudi s strani tujcev. Foto: Gregor Pavšič Hrvaški Grobnik poslovno cveti, slovenski Gaj čaka nemilost države

V zadnjih dveh letih smo že večkrat pisali o obujeni dirkaški stezi Gaj na Dolenjskem. Gre za del zapuščenega vojaškega letališča v Cerkljah, ki ga je obrambno ministrstvo dalo v najem prav zvezi AŠ2005. Najem so takrat sklenili za relativno kratko obdobje petih let. V Gaju so položili nov asfalt in postavili nove ograje, za pravi zagon programov (tako dirkaških kot tudi poslovnih) pa se še ni zgodil.

Medtem ko hrvaški Grobnik z novo asfaltno podlago cveti in je tam vse težje najti prost termin za najem, Gaj čaka predvsem na zeleno luč s strani države. Urejena lastniška razmerja so namreč predpogoj za dolgoročno iskanje partnerjev in denarja za finančno zahtevno celovito obnovo objekta.

Napis na vhodu na dirkaški objekt Gaj na Dolenjskem. Foto: Gregor Pavšič

Kljub prenovitvi vse formalnosti z dirkališčem Gaj še niso urejene in zato tudi program na njem še ne steče po načrtih. Foto: Gregor Pavšič

Posredništvo z obrambnega na infrastrukturno ministrstvo?

Predsednik AŠ2005 Anton Anderlič je tudi vodja projekta dirkaške steze v Gaju. Kot nam je povedal, si želi najprej prenos 'lastništva' Gaja z obrambnega na infrastrukturno ministrstvo. To ima namreč neposredno povezavo s tematiko avtomobilizma. Slovenija je v Evropski uniji prava posebnost, saj kot edina nima prave dirkaške steze.

Alenka Bratušek vodi Ministrstvo za infrastrukturo, ki je odgovorno tudi za področje prometa. Foto: STA Slavni Jean Todt je bil jasen: dirkališče je tudi temelj prometne varnosti

To je letos ob obisku Slovenije poudaril tudi Jean Todt, predsednik mednarodne avtomobilske zveze FIA. Francoz je slavno ime; nekoč je bil vodja Peugeotovega programa v svetovnem reliju, nato je še bolj zaslovel kot športni direktor Ferrarija v formuli ena in kot desna roka Michaela Schumacherja.

Kot predsednik FIA je nedavno v Sloveniji jasno poudaril, da je dirkaška steza vselej tudi sredstvo izboljševanja prometne varnosti. Tam se vozniki učijo tudi hitrejše vožnje in imajo priložnost voziti zares hitro in blizu fizikalne meje spoznati specifičnost obnašanja avtomobila. Takrat je Todtovim besedam nekdanji minister Peter Gašperšič vneto prikimal, a nato se je v Sloveniji zamenjala vlada in na temo reševanja pristojnosti slovenskega dirkališča se spet ni zgodilo nič.

Zdaj pa se Todt v Slovenijo spet vrača. Tokrat za povabilom skrbi AŠ2005, ki bo v Sloveniji po 14 letih spet organizirala kongres FIA in podelitev priznanj FIA centralno-evropske cone. Na kongresu bodo sredi decembra sodelovali predstavniki 28 držav naše regije, Todt pa se bo v Sloveniji mudil dan in pol. Tokrat bodo glede na gostitelja v ospredju zagotovo tudi teme dirkališča v Sloveniji in zdaj bodo Todtova vprašanja letela na naslov Gašperšičeve naslednice na infrastrukturnem ministrstvu Alenke Bratušek.