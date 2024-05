Na poti v Rusijo? Na meji zasegli dva Teslina cybertrucka. #video

Na litovski državni meji so zajeli dva Teslina cybertrucka, ki so ju domnevno želeli pretihotapiti v Rusijo.

Oba avtomobila so litovske oblasti zajele blizu mesta Šalčininkai na meji med Litvo in Belorusijo. Uvoz avtomobilov iz Evropske unije v Rusijo ni dovoljen, kar pa ne ustavlja črnega trga. Vsak drugi avtomobil, vreden več kot 50 tisoč evrov, ki je lani potoval skozi Belorusijo, Kazahstan in Uzbekistan, je po podatkih litovskih oblasti lani končal v Rusiji. Tudi zato so ob dveh cybertruckih, ki so se pojavili na litovsko-beloruski državni meji, postali še posebej pozorni.

Tesla v Evropi cybertrucka predvidoma ne bo prodajala, bodo pa avtomobil kmalu razstavljali po več evropskih mestih.