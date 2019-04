Zaradi odstranjevanja včerajšnje prometne nesreče znova zastoj na dolenjski avtocesti #video

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica/sever zaradi prometne nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas proti Ljubljani, promet poteka po počasnem pasu. Nastal je zastoj, dolg štiri kilometre.

Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti pred priključkom Vrhnika v smeri Ljubljane. Nastal je zastoj, potovalni čas se podaljša za več kot eno uro.

Zaradi nesreče je zaprta polovica avtoceste med razcepom Nanos in priključkom Vipava v smeri Vrtojbe.

Dolenjska avtocesta med priključkoma Šmarje Sap in Cikava proti Novem mestu je bila včeraj več ur zaprta. Proti Novemu mestu je bila kolona vozil dolga 11 kilometrov, v smeri proti prestolnici pa dva kilometra. Tako je bilo promet videti včeraj:

Video: Kaja Kovačič

Gneča in zastoji zaradi jutranje prometne konice so na mestnih vpadnicah in obvoznicah proti Ljubljani iz smeri Štajerske, Dolenjske in Primorske ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški.