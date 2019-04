Počilo na dolenjki, proti Novemu mestu 11 kilometrov dolg zastoj #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi prometne nesreče je med priključkoma Šmarje–Sap in Cikava proti Novemu mestu zaprta dolenjska avtocesta, promet v smeri proti Ljubljani pa poteka po samo enem pasu. Na omenjenem odseku nastajajo zastoji. Proti Novemu mestu je kolona vozil dolga okoli 11 kilometrov, proti prestolnici pa dva kilometra. Pristojni voznike pozivajo, naj med kolonama pustijo dovolj prostora za intervencijska vozila.

Zastoji na dolenjski avtocesti. Foto: DARS Na dolenjski avtocesti je prišlo do prometne nesreče z udeležbo tovornega vozila. Cesta je v smeri Novega mesta med priključkoma Šmarje–Sap in Cikava zaprta. V smeri Ljubljane na omenjenem odseku promet poteka po enem prometnem pasu, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Po prvih zbranih podatkih, se je tovorno vozilo prevrnilo, ena oseba pa naj bi bila lažje poškodovana.

Po poročanju prometno-informacijskega centra v obe smeri nastaja zastoj. Proti Novemu mestu je kolona vozil dolga približno 11 kilometrov, sega pa na južno ljubljansko obvoznico do razcepa Kozarje ter na vzhodno ljubljansko obvoznico do razcepa Zadobrova. Obvoz je možen preko priključka–Šmarje Sap.

V smeri proti Ljubljani je zastoj dolg približno dva kilometra. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Ljubljana–Škofljica in Škofljica–Grosuplje. Policisti voznikom svetujejo, da dolenjsko avtocesto zapustijo na izvozu Škofljica in spremljajo prometno informacijska obvestila. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom Ljubljana jug proti Dolenjski.