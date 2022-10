Mojstri blata pri Moravčah: jutri pravi šov #video

V Moravčah odlična mednarodna konkurenca in stari dvoboji v državnem prvenstvu! Med buggyji bo v ospredju prestižni obračun Igorja Kerna in Roberta Kociperja, ki je po dveh Kernovih zmagah slavil na zadnji dirki v hrvaških Gambetičih. Tudi na uvodni dirki v Moravčah je bil Kociper še najbližje Kernu, ki pa je maja na edinem slovenskem poligonu za avtokros prepričjivo zmagal.

Podobno napeto bo zagotovo v razredu KartCross. Prva favorita sta Mitja Petrovčič in Klemen Zupan, ki sta letos že uprizorila nekaj izjemnih voženj. Na zadnji dirki je Zupan pred Petrovčičem zmagal s prednostjo le 0,6 sekunde. Petrovčič, ki je spomladi slavil v Moravčah in septembra vozil tudi na dirki za evropsko prvenstvo v Italiji, bo konec tedna spet poskušal premagati svojega glavnega tekmeca. V tem razredu bo konkurenca odlična, saj so vselej zelo hitri tudi Tom Nemarnik, Matija Rakovec in ostali.

Zaradi velikega števila kar 58 prijav so pri ASC Mustang nekoliko prilagodili urnik dirke. Tako bo prva kvalifikacijska dirka potekala že v soboto, ostale pa nato v nedeljo od 9.30 dalje.

Video - vrhunci s spomladanske dirke v Moravčah