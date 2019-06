Moči združujeta dve znamki, obeti so veliki

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

BMW je sporočil, da bodo razvijali naslednjo generacijo elektromotorjev, menjalnikov in elektronike skupaj s skupino Jaguar Land Rover. S tem se ustvarja še ena povezava med avtomobilskimi proizvajalci, ki želijo s skupnim sodelovanjem nižati stroške razvoja električnih avtomobilov.

BMW bo skupaj s skupino Jaguar Land Rover nadaljeval razvoj pete generacije električnega pogona eDrive. Foto: BMW

Nadaljevati razvoj pete generacije električnega pogona

''Skupaj imamo priložnost, da se bolj učinkovito odzovemo na potrebe strank s skrajšanjem razvojnega časa in hitrejšim prenosom vozil ter najsodobnejših tehnologij na trg,'' je v izjavi zapisal Klaus Froehlich, vodja oddelka za razvoj in raziskave pri skupini BMW.

Bavarski proizvajalec avtomobilov želi imeti do leta 2025 na cestah kar 12 različnih polno električnih modelov. Gre za zelo ambiciozen načrt, saj trenutno prodajajo le električni i3. Na drugi strani želijo Britanci prav tako znižati razvojne stroške za prihajajoče električne modele, vendar imajo tudi oni trenutno v portfoliu le električni model i-pace.

Skupna razvojna ekipa BMW in Jaguar Land Rover bo delovala v Münchnu. Nadaljevali bodo z razvojem pete generacije pogona eDrive, ki bo prvič vgrajena v električni model iX3 ter bo naprodaj v Evropi in ZDA. Električno različico X3 bodo izdelovali na Kitajskem, kljub skupnemu razvoju komponent pa jih bo vsak proizvajalec izdeloval v svojih tovarnah.

Pestra zgodovina skupine Jaguar Land Rover



BMW je leta 1994 kupil britansko skupino Rover, v kateri sta bila tudi Jaguar in Land Rover za 800 milijonov funtov. Bavarci so nato leta 2000 Jaguar Land Rover prodali Fordu za 2,7 milijarde dolarjev. Osem let kasneje je JLR kupil indijski Tata za 2,3 milijarde dolarjev.

I-pace je postal evropski avtomobil leta in dokazal, da imajo Britanci širok spekter znanja. S skupnim razvojem želijo znižati stroške razvoja in električni pogon razširiti na več modelov. Foto: Ford

Poglobljeno sodelovanje

Jaguar Land Rover še vedno vodijo nekdanji menedžerji, ki so bili zaposleni pri skupini BMW. Ralf Speth je izvršni direktor podjetja, pred tem pa je dvajset let deloval pri BMW-ju. JLR se je pridružil tudi Wolfgang Ziebart, inženir, ki je oblikoval električni i-pace ter je bil prej pri BMW-ju član upravnega odbora, odgovornega za razvoj. Ne smemo pozabiti, da BMW skupini JLR dobavlja osemvaljne motorje.