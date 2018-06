Mercedesov tekmec Tesle na dan vpoklica dizlov #video

Študija ima baterije s kapaciteto več kot 60 kilovatnih ur, kar bi zagotavljalo realni doseg okrog 400 kilometrov. En dan, dva dogodka za Mercedes-Benz

Nemški pristojni organi so včeraj Daimlerju naložili vpoklic 744 tisoč mercedesov z dizelskim motorjem. Izognili so se dražjemu mehanskemu posegu v nadzor izpustov, zadoščala bo le nadgradnja programske opreme v motorjih.

To bodo storili na kombiju vito, športnemu terencu GLC in mercedesih razreda C. Isti dan, ko so v Stuttgartu morali sprejeti to usmeritev nemškega prometnega ministrstva, so na Siciliji vozili svoj avtomobil prihodnosti. Tak pravi električni mercedes, ki se zdi kot evropski odgovor na odmeven Teslin model 3.

Kaj obljublja Mercedesov (konceptni) tekmec (serijske) tesle 3?

To je za zdaj sicer le študija. Model EQA izvira iz razreda A in predstavlja kompaktni električni avtomobil. Za pogon skrbita dva elektromotorja, ki zagotavljata sistemsko moč 200 kilovatov in štirikolesni pogon. Študija ima baterije s kapaciteto več kot 60 kilovatnih ur, kar bi zagotavljalo realni doseg okrog 400 kilometrov. Mercedes s tem napoveduje svojo različico Teslinega modela 3, a teh so v serijski različici (kljub velikim zapletom pri proizvodnji) v ZDA do zdaj izdelali že 35 tisoč.

V štirih letih deset novih vozil podznamke EQ



Mercedes-Benz bo predvidoma prihodnje leto predstavil prvi serijski električni avtomobil serije EQ, to bo kompaktni crossover.



Do leta 2022 bo Mercedes predstavil deset modelov serije EQ, ki se bo oblikovno razlikovala od uveljavljenega oblikovalskega jezika ostalih mercedesov. Do leta 2025 bo po predvidevanjih vodstva Daimlerja električna ponudba predstavljala od 15 do 25 odstotkov njihove celotne globalne prodaje.