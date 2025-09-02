Mercedes ukinja dva modela, obris naslednikov je že znan #foto

Pri Mercedes-Benzu bodo v naslednjih letih precej osvežili ponudbo svojih električnih vozil, kjer se pomikajo stran od namenskih modelov k električnim različicam klasičnih mercedesov. Zato bodo - tega za zdaj uradno še niso potrdili - že leta 2026 končali s proizvodnjo modelov EQE in EQE SUV.

Foto: Gašper Pirman

Kateri avtomobili ju bodo zamenjali?

Limuzino EQE bo namreč najprej posredno zamenjala električna različica razreda C, omenjeni športni terenec pa novi GLC EQ - tega bodo pokazali na bližajoči razstavi IAA v Munchnu. Obe novosti prihajata z naprednejše 800-voltne platforme MB.EA.

Mercedes bo prenovil največjo električno limuzino EQS, ki smo jo nedavno zamaskirano videli tudi na slovenskih avtocestah. Ta prenova pa očitno ne bo namenjena modeloma EQE, ki ju sicer izdelujejo v Nemčiji in ZDA. Pri Mercedewsu pa so potrdili, da pravi naslednik EQE prihaja leta 2027. To bo električna različica razreda E, ki bo prav tako nastala na platformi MB.EA.

V Stuttgartu so modele EQE in EQE SUV predstavili leta 2022, od takrat pa sta dobila številne nadgradnje. Omenjeni GLC EQ bo za Mercedes pomenil pomembno napoved prihodnosti, to pa za zdaj ne bo zamenjava za obstoječi klasični model GLC. Vsaj nekaj let bosta na trgu prisotna oba.

Foto: Gregor Pavšič