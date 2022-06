Mercedes čaka vpoklic skoraj milijon avtomobilov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ojačevalnik zavornega učinka zmanjšuje potisno silo, ki nastane ob pritisku na zavorno stopalko in ki je potrebna za zmanjšanje hitrosti vozila. Kot so pojasnili pri Mercedes-Benzu, bi lahko korozija v enem izmed stičnih delov vplivala na kakovost zaviranja. V posebnih okoliščinah bi lahko nato zelo močno ali dolgotrajno zaviranje vplivalo na ojačevalnik in povzročilo mehansko okvaro. V takem primeru nato pri nadaljnjem zaviranju ojačevalnik ne bi več deloval.

Katere modele so vpoklicali?

Mercedes-Benz je globalno zaradi te potencialne okvare vpoklical 993.407 avtomobilov. Kar 300 tisoč jih prihaja iz ZDA, okrog 70 tisoč iz Nemčije, je poročal britanski BBC. Tem voznikom so ob obvestilu o vpoklicu svetovali, naj se do popravila z avtomobilom ne vozijo.

Težave lahko nastanejo pri modelih ML, GL in razred R, ki so jih izdelali med leti 2004 in 2015.