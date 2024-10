McLaren W1 je naslednik legendarnih superšportnikov F1 in P1, poganja pa ga klasični hibridni pogon s sistemsko močjo 1.258 "konjev". Še pred začetkom proizvodnje so vseh 399 načrtovanih razprodali.

McLaren, ki trenutno uživa renesanso v svetu formule ena, je na cesto spravil nov kultni superšportnik. Po modelu F1 in P1, tega so izdelali istočasno s ferrrarijem la ferrari in porschejem 918 spyder, so zdaj izdelali model W1.

Video: Sistem prilagodljivega zadnjega spojlerja

To je čistokrvni superšportnik, ki ga poganja klasičen, torej ne priključni, hibridni pogon. Sistemska moč pogona, ki so ga zgradili okrog štirilitrskega bencinskega osemvaljnika in elektromotorja iz sveta formule E, bo 938 kilovatov oziroma 1.258 "konjev".

Ker so v primerjavi s P1 občutno zmanjšali maso hibridnih komponent in celoten avtomobil izdatno izdelali s pomočjo ogljikovih vlaken, je masa praznega W1 slabih 1,4 tone. Vse to omogoča izjemne pospeške in vozne lastnosti, v katerih bo uživalo 399 lastnikov tega avtomobila. W1 je tehnološki prikaz tistega, kar so se pri McLarnu naučili pri razvoju dirkalnikov formule 1 in kar je mogoče iz teh bolidov prenesti tudi v avtomobile za vsakdanjo rabo.

Poudarki McLarna W1:

naslednik legendarnih superšportnikov F1 in P1

bencinski štirilitrski motor V8 ima moč 683 kilovatov (kW)

električni motor z močjo 255 kW

sistemska moč hibridnega pogona 938 kW oziroma 1.258 "konjev"

prenos moči prek osemstopenjskega samodejnega menjalnika z električno vzvratno prestavo

dolžina: 4.635 mm, širina: 2.191 mm, višina: 1.182 mm, medosna razdalja: 2.680 mm

kolotek: 1.676 mm spredaj, 1.624 mm zadaj

masa praznega vozila: 1.399 kg

posoda za gorivo: 62 l

kapaciteta baterije: 1,3 kWh

pospešek: do 100 km/h: 2,7 s, do 200 km/h: 5,8 s, do 300 km/h: 12,7 s

najvišja hitrost: 350 km/h

Pri McLarnu bodo izdelali le 399 primerkov W1 in vse so prodali še pred uradnim začetkom proizvodnje. Cena za avtomobil presega dva milijona britanskih funtov (2,39 milijona evrov).

