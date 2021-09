Madžarski avtotrgovec še do enega pomembnega nakupa v Sloveniji

Avtomobilsko podjetje AutoWallis nadaljuje svojo prisotnost v Sloveniji, saj je pred kratkim kupilo podjetje Avto Aktiv, ki ima 20-letno tradicijo prodaje in servisiranja blagovnih znamk, kot so BMW, MINI, Jaguar, Toyota in Land Rover, podjetja pa letno ustvari več kot 50 milijonov evrov prihodkov.

AutoWallis nadaljuje svojo mednarodno širitev v Sloveniji. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so sklenili pogodbo za nakup podjetja in z njim povezanih nepremičnin Avto Aktiva. Ta ima dolgoletno zgodovino na slovenskem trgu, v svojih delavnicah pa servisirajo vozila blagovnih znamk BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Toyota in Suzuki (je tudi ekskluzivni prodajalec vozil Jaguar, Land Rover in MINI) v petih krajih (Koper, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica in Trzin).

Prvi mož AutoWallisa Gábor Ormosy je dejal, da AutoWallis preučuje tudi preostale možnosti za širitev poslovanja v Sloveniji in preostalih državah.

Po podatkih poslovnega asistenta Bizi.si je Avto Aktiv lani ustvaril 51 milijonov evrov prihodkov in 8,2 milijona evrov dobička.

Madžarski AutoWallis je na slovenski trg vstopil lani, ko je prevzel največjega trgovca znamke BMW v Sloveniji A-Cosmos, ob tem pa še znamko Opel. Madžarski trgovec je že v začetku leta napovedal veliko rast prometa, med ključnimi razlogi pa je tudi vstop na slovenski trg.