Med nagrajenci tudi CRM & Marketing direktor zelo uspešnega slovenskega podjetja

V luksuznem Sait Halim Pasha objektu je v četrtek, 15.09.2022, potekala gala prireditev, kjer se je družilo 40 najuspešnejših iz poslovnega sveta, katerim je bila skupna točka le, da so vsi mlajši od 40 let. Business Elite Awards je na gala prireditvi podelila nagrade v kategoriji "40 under 40" posameznikom iz različnih evropskih držav, ki so najuspešnejši v svojih državah, svojem poslu.